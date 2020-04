Ricardo Arjona, una bala perdida en la música

Ricardo Arjona no conoce ataduras. La libertad es su amante favorita y ese idilio se refleja en su vida personal y profesional, esa que lo hace componer canciones y pararse en los escenarios más importantes de Latinoamérica, entre ellos Torreón.

En medio de este confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19, el guatemalteco lanza hoy su nuevo sencillo, de nombre Hongos, que vendrá en su nuevo disco, llamado Blanco. Grabó otro llamado Negro, pero este saldrá después.

Ricardo ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón para hablar de dicho tema y de lo importante que es para él la libertad. Además, charló de su relación actual con la industria de la música y aprovechó para describirse hoy en día como un hombre "más joven, más feliz y más peligroso que nunca".

El confinamiento que se vive a nivel mundial ocasionado por la pandemia del coronavirus no lo ha afectado, al menos a nivel personal. Del virus no quiere hablar porque "ya se dijo todo, ¡por Dios!".

"Bueno, del encierro yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones".

Arjona externó que tras terminar la gira de Circo soledad tenía la idea de grabar un proyecto de duetos que se llamaría Mujeres, hasta que al estar en un bar de Londres cambió todo.

"Fui a un bar y ahí nació la canción Hongos, primer sencillo de Blanco. El rumbo se fue para otro lado. Hongos nació con su detonante: quién le dio hongos al Dios que nos hizo, en ese momento -insiste- todo cambió.

"Me encontré con el hecho de defender los sonidos de la música básica. Hoy, todo el mundo se adapta para encontrar un espacio en la radio. No tengo nada en contra de ningún género, pero sí tengo una animadversión especial por los que se suben al colectivo que mejor les quede, aunque los lleve a cualquier lado".

Contó Arjona que los álbumes fueron hechos en vivo en los estudios Abbey Road de Inglaterra, los mismos en los que los Beatles grabaron gran parte de su discografía.

"Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos. Son dos discos, Blanco, que será el primero en salir, con 14 canciones, y Negro, que aunque ya está hecho saldrá después".

El cantante se sinceró y sobre tales producciones discográficas reveló que su deseo es que las melodías que los conforman sean del agrado, pero si eso no ocurre, no es algo que le quite el sueño.

"Fíjense que cuando finalizamos el último tema, el guitarrista que me acompañó se sentó al lado mío y me dijo que qué iba a hacer con esos discos en el lugar donde vengo y que dónde sonaría, yo le dije que con que sonaran en mi casa bastaba.

"Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si les dijera que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos".

Por otro lado, el nacido un 19 de enero en Jocotenango, Guatemala comentó que la industria de la música necesita hoy más que nunca un valium. Aclaró que no coincide con muchas de sus prácticas actuales, pero tampoco está peleado con ella.

"Creo que pensando en muchos artistas, la industria necesita tranquilizarse. La industria está diseñada para mantener dormido el proceso creativo. La única manera de sobrevivirla despierto es someterse al rigor de la costumbre de los caminos de siempre. Esto hace que los talentos nuevos decidan conseguirse otros trabajos o adaptarse tristemente a las exigencias de hoy.

"A mí nunca me trató ni bien ni mal la industria musical. Yo no puedo quejarme, siempre fui una especie de bala perdida disparando al lugar que se le antojaba y siendo una especie de huérfano feliz porque nunca le colgué una medalla a nadie.

"Yo no estoy peleado con nadie, tampoco con la industria, nada de eso, solo me siento con la libertad de decir lo que siento justamente por la falta de favores que tengo para devolver", dijo tajante.

Por último, Ricardo Arjona agradeció a La Laguna el apoyo que le ha dado siempre, ya que cada que viene logra sold out. Comentó que cuando la contingencia sanitaria termine y se reactiven los conciertos, espera traer al Coliseo Centenario de Torreón la gira que emprenderá por los discos Blanco y Negro.