Médicos con alma

y corazón

En nuestro día 28 de Vibremospositivo, nuestra guía en la meditación, Mercedes Guzmán nos enseña técnicas para dejar ir, soltar , mantener la calma y tener un pensamiento positivo durante situaciones difíciles.

Y justo ese día, la tecnología nos jugo un momento complicado al no poder conectar la imagen para poder llevar el programa como todos los días, tuve que aplicar en el momento todas las técnicas sobre control de pensamiento que enseñamos durante cada programa, mantener la calma, y encontrar el regalo de la situación. Al final decidimos hacer el programa por llamada y me sorprendí al encontrar el regalo de la situación, nos tocaba aprender a no poner rostros, nos tocaba escuchar a los héroes sin rostro, que son los médicos.

Fue un honor contar con la presencia de mi amigo Luis Pastor, médico costarricense a quien conocí hace cuatro años, gracias al destino, en un viaje que hice a Israel, y justo ahí, en medio del mar muerto, apareció él. Es increíble cómo, cuando estamos alertas, aparecen personas alrededor de nosotros para comunicar y darnos mensajes que marcan nuestra vida.

Luis nos habló de la experiencia que esta viviendo desde su punto de vista como médico. Y como a pesar del miedo que todos tenemos, los médicos de día a día, cara a cara y de frente al virus exponen su vida, pero lo mejor es que esto no los detiene y esa adrenalina la usan como su motor, por que es mas grande su vocación, su gran amor a su profesión, a su país y al mundo.

Es así como un médico no pierde su humanismo, todas las situaciones y casos difíciles que viven día a día, la felicidad o tristeza de sus pacientes y familiares de los pacientes lo que hace que ellos se mantengan tan sensibles y hace que a veces se dobleguen ante momentos que se salen de las manos. Luis nos da un mensaje pidiéndonos que no dejemos que esta situación nos quite la paz, hay que mantener esperanza, esto pasará.

Es increíble escuchar todo el trabajo médico que ejercen y verlo reflejado en Luis. Así que no pude evitar felicitarlo por estar en la primer línea de batalla, a lo cual él me corrige diciendo: "la primer línea de batalla no es el servicio médico, son ustedes, todas esas personas que están haciendo el esfuerzo de quedarse en casa, aquellas que dejan de ver a sus familiares y amigos que no salen a realizar actividades para mantener el distanciamiento social, gracias a todos los que siguen las recomendaciones se evitan todos los contagios, gracias a todos los que siguen las medidas se siguen salvando muchas vidas, nosotros sólo recibimos las consecuencias y los resultados de ustedes, el primer batallón".

Me dejó sorprendido al comprobar que esto es verdad y me cuestione si día a día estamos arriesgándolo todo, como los médicos. Gracias Luis por darnos este mensaje, sin rostro, tan fuerte y poderoso. Los médicos están resolviendo y arriesgando su vida, y también haciendo un sacrificio enorme, tienen familia, y están poniendo en riesgo su propia salud, es una gran labor que debemos honrar mostrando nuestro apoyo y agradecimiento quedándonos en casa .No demos por hecho la situación sigamos unidos, no es tiempo de pensar individualmente es tiempo de pensar en los demás y actuar en comunidad.

Un aplauso para todos los médicos, para los héroes sin rostro, para el ama de casa, para el ciudadano común, para los bomberos, policías, y toda persona que esta pensando en el mundo, en el de al lado, en el hermano de manera colectiva.

Un aplauso para Luis Pastor, un ejemplo, una inspiración, un gran maestro, un gran amigo.

