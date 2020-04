Cerca de cumplir

- El sueño de Francisco Pedroza tendrá que esperar. Debido a que la pandemia del COVID-19 retrasó los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 por un año más, el chihuahuense tendrá que ser paciente.

Pero para el oriundo de Ciudad Juárez, el tiempo no será problema. No solamente quiere representar a México en la justa de Japón, sino tener la posibilidad de darle al país una medalla en su categoría, la K44 de más de 75 kilos.

"El objetivo de cualquier deportista es estar en los Juegos Olímpicos ó Paralímpicos. La verdad estoy muy contento y más que nada motivado, que ya podré estar ahí cumpliendo mi sueño, y ahora mi objetivo es prepararme fuerte, para lograr subir al podio".

Con un cuarto de Siglo practicando esta arte marcial, muchos de esos años en el taekwondo convencional, para Francisco es el momento indicado de decir adiós tras la justa en la capital de Japón, para cerrar con broche de oro su carrera.

"Pienso que ya el cuerpo no da más y tiene su límite, pero ya veremos en ese momento que es lo qué pasa, cómo me siento, pero lo más probable es que ya me retiré. La motivación que tengo es que en los Paralímpicos tenga mis últimos combates, para dar lo máximo y hacer historia".

Y es que en julio próximo, cumplirá 41 años de edad, por lo que en los Paralímpicos llegará con 42, en lo que también considera como un enemigo a vencer, al poder encontrarse con atletas mucho más jóvenes que él.

En un principio, Pedroza que sufre discapacidad en uno de sus brazos, competía ante deportistas convencionales y fue hasta el 2013, cuando incursionó en el parataekwondo, que tendrá su debut como deporte oficial en Tokio.

Una medalla mundial y la clasificación a los Juegos Paralímpicos en marzo pasado en Heredia, Costa Rica, son sus máximos logros en esta modalidad, luego de que en el 2016, llegó a ser parte por primera vez de una selección nacional.

"Lo practico desde los 7 años, pero empecé con el kenpo karate por mi papá, quien siempre quiso practicar un arte marcial y económicamente no pudo hacerlo. Entonces ahí duré 5 años, y después descansé un tiempo porque entré en mi etapa de crecimiento, pero a los 15, me invitó un compañero a una clase muestra de taekwondo y me gustó mucho".

Confesó que cuando cumplió 18 años, se convirtió en cinta negra, por lo que comenzó a competir en selectivos Regionales y Estatales, así como de Primera Fuerza, todos, frente a deportistas convencionales.

"Ingresé a la universidad y representé a la Autónoma de Ciudad Juárez, fui campeón Estatal y Regional durante los cuatro años de mi licenciatura, además llegué a los Nacionales, pero nunca pude llegar al podio, siempre quedaba en la primera ó segunda ronda".

En la frontera en el 2003, puso su escuela particular y empezó a dar clases, pero siguió compitiendo en los torneos nacionales de su organización, así como en los de Primera Fuerza por espacio de dos años más, aunque dejó de participar.

"En el 2012 se vino la Liga Mexicana de Taekwondo con el formato del Team 5, se hizo un equipo en Ciudad Juárez y me invitaron. Participé en la primera temporada y fui titular, pero pensé que no lo sería, porque en el equipo estaban muchachos de selección, pero conforme pasaban los entrenamientos se fueron lesionando y me metieron por toda la temporada".

Una lesión en su rodilla, estuvo cerca de poner fin a su carrera "por un momento pensé que ya estuvo, me voy a retirar", pero no contaba que el profesor Dae Woon Mon le platicara del surgimiento del ParaTaekwondo a nivel mundial.

"Empecé a investigar y en el 2013, se realizó el Mundial en Suiza, por lo que comencé a buscar los recursos para participar, porque en aquel tiempo no se apoyaba. Finalmente conseguí que la Federación me apoyara con hospedaje y avión, mientras que los viáticos los conseguí con patrocinios.

Al certamen en el centro de Europa no fue solo, ya que recuerda que la selección mayor del TKD convencional, fue a esa misma ciudad, a competir a un torneo abierto.

"En ese Mundial quedé en quinto lugar y para mí. Fue un cambio muy drástico porque peleaba con convencional. En ese entonces, no competía con los petos electrónicos, y me los puse por primera vez, por lo que fue muy complicado".

Además, tuvo el cambio de la regla en la cabeza, ya que estaba muy acostumbrado a patear arriba y en el ParaTaekwondo solo patean al peto, por lo que la técnica cambia mucho, por lo que le costó mucho tiempo adaptarse.

"Esa vez en Lausana contra un ruso, le pegaba y sonaba el golpe en todo el gimnasio pero no marcaba, en cambio, él apenas me rozaba y conectaba los puntos, llegaba a desesperarme mucho".

Después de ese Mundial y experiencia que pudo adquirir, compitió en la siguiente edición en Moscú, Rusia, en el 2014, por lo que buscó los apoyos respectivos, encontrándolos de nueva cuenta en la Federación que lo arropó, así como a su entrenador.

"En ese torneo obtuve también el quinto lugar. En el 2015, quedé campeón Panamericano en Aguascalientes, para al año siguiente en Querétaro, retener el título. En ese mismo 2016, es cuando se hace el primer nacional de ParaTaekwondo, formándose la primera selección nacional".

Para Francisco, siempre fue su sueño formar parte del seleccionado nacional. En el TKD convencional buscó llegar a un representativo, pero nunca se le dio.

"Se hizo el selectivo para conformar al equipo mexicano que iría al Panamericano de Costa Rica. Fue la primera participación que tuvimos como equipo y ahí logré el bronce".

Asistió al Mundial de Londres en 2017 y obtuvo el bronce, un hecho histórico, ya que fue la primera medalla mundialista para México en el ParaTaekwondo.

Cuando se oficializó que su disciplina se integraba a partir del 2020 en el programa paralímpico, la ilusión de Francisco Pedroza tomó forma y no desaprovechó la oportunidad.

"Empecé a soñar de querer ir a unos Juegos Paralímpicos, porque realmente para mi el deporte adaptado me dio otra oportunidad en esto, fue algo que no quise dejar pasar y estuve trabajando duro para conseguir ese sueño que era clasificar".

Hace más de un mes en tierras ticas, derrotó en la gran final a Elliot Loonstra de Aruba, para obtener su pase a la justa del país nipón, con una pierna izquierda educada que le ayudó a marcar muchos puntos en el combate.

25 AÑOS ha practicado este deporte Pedroza, que participará el año próximo en Tokio.