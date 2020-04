Es bueno saberlo

ENTRETENIMIENTO - Si me reuniera con mis padres, mis abuelos y mis cinco hermanos ¿Cuántos seríamos en la reunión? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Es una cosa potente que, sin piernas y sin alas, corre y vuela atravesando montes, ríos y montañas. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué palabra de 15 letras, locutores y cronistas siempre la pronuncian defectuosamente? ¿De quién se trata? Es una cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista mexicana que da pequeños conciertos en la ciudad de México con su propuesta musical llamado catartic pop de su invención, se presenta con el nombre de Flor Amargo. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: El Pan es un alimento fundamental en la historia de la humanidad, existen documentos que señalan su origen en historias y leyendas que le atribuyen a los egipcios de hace seis mil años el aprovechamiento de las cosechas (trigo, cebada, mijo…) para elaborar las primeras horneadas de pan. Se sabe también que en Mesopotamia se consumía una masa a base de cereales molidos o que los asirios posteriormente comían unas galletas cocidas que los pobres acompañaban con cebolla. Los griegos fueron, por su parte, esmerados panaderos y fabricaban una galleta de pasta sin levadura. Si bien preferían el trigo, en el mercado se podían encontrar panes de centeno, de salvado egipcio, de trigo negro, avena, etc., elaborados de distintas formas. El hecho es que el oficio de panadero ha contado con el respeto social y la protección del poder a lo largo de la historia. En la Edad Media solamente los castillos y los conventos tenían panaderías y en el siglo XVII, Francia pasó a ser el centro de fabricación de panes de lujo con más de 20 variedades. Actualmente con los nuevos procesos de molienda y automatización se ha dado un fuerte impulso a la industria panificadora.

LOS LEONES: Una vez más se cumplió con lo que marcan nuestros Estatutos y el Comité Electoral integrado por Julián Goray de la Rosa (Presidente), Jesús de la Peña (Secretario) y Martín Vargas (Escrutador) nombrados previamente, desarrolló su función que debido a la contingencia y las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias de "Quédate en casa" y "Su sana distancia" se efectuaron las votaciones a la planilla presentada por el C. L. Ignacio Ibarra, desde luego en forma diferente, utilizando los medios electrónicos de comunicación propuestos por la Directiva José María Sánchez Castellanos (Presidente) Carlos Reséndez (Secretario) y Cipriano García (Tesorero) que repartió a domicilio la planilla, y aceptados por todos los socios.

No podía faltar la asesoría del C. L. Jesús Delfino Peralta, así como el recordatorio de que para votar y ser votados se requiere haber cumplido con sus obligaciones estatutarias y el C. L. Arturo Aguilera Dávila intervino con muy buenos resultados, ya que los que faltaban, se pusieron al corriente con sus pagos. Felicitamos a todos los integrantes del Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. por demostrar una vez más, que a pesar de las vicisitudes, unidos y en compañerismo cumplimos como directivos, comités y socios, desarrollando las funciones que nos corresponden en completo respeto y armonía; informando que la planilla propuesta para el Ejercicio 2020-2021, fue aceptada por unanimidad quedando pendientes los abrazos de felicitación de los nuevos cargos hasta que pasen las restricciones de seguridad y de salud que voluntariamente aceptamos.

Por último, quiero felicitar al C. L. Martín Vargas que no deja de prestar servicio dental a las personas de escasos recursos, en el consultorio de nuestro club los cuales son reportados para nuestro distrito y oficina internacional.

Entretenimiento: La respuesta del número de personas en la reunión es: 12. Mis 2 padres, mis 4 abuelos, mis 5 hermanos y yo. ¿Sencillo no? Adivinanza: (La Voz). Pregunta: (Defectuosamente) Se trata de: (Emma Mayte Carballo Hernández 1988- ).