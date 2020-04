Foto: Cortesía

Coahuila 'Día de la Danza'

A través de la Secretaría de Cultura (SC), el gobierno de Coahuila, celebra el Día Internacional de la Danza con múltiples actividades en sus redes sociales este 29 de abril, fecha que desde 1982 por iniciativa del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO es celebrado en todo el mundo. Ayer se eligió por ser el natalicio de Jean-Georges Noverre, innovador de este arte, maestro y creador del ballet moderno. La Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil, mencionó que cada año se emite un mensaje oficial y que este 2020 el bailarín, coreógrafo, docente y actor sudafricano Gregory Vuyano MAQOMA es el encargado de emitir este mensaje. En el caso de Coahuila y a través de las plataformas digitales de la propia Secretaría, será el maestro, coreógrafo y bailarín Jaime Hinojosa quien inicie las actividades de este día dando lectura al mensaje.

Se detiene la movilidad

El gobernador José Rosas Aispuro anunció que tomando en cuenta lo delicado que se torna el problema de salud, se aplicarán sanciones a quienes no respeten los acuerdos y ordenamientos emitidos por las autoridades…el objetivo es claro, se trata de salvar v idas, apuntó. El mandatario recordó que nos encontramos en la fase tres de la Emergencia Sanitaria y como lo advertimos, los contagios y defunciones alcanzarán su más alto nivel en los próximos días y semanas, expresó el Mandatario al emitir un mensaje a la población. El uso de cubre bocas es obligatorio desde que la persona sale de su domicilio hasta su retorno, esto incluye el transporte público y establecimientos esenciales, además de que no podrán viajar más de tres personas en un vehículo particular o taxi. Los eventos y congregaciones de todo tipo quedan suspendidos, así como deberán permanecer cerrados los negocios e industrias no esenciales, agregó.

DURANGO