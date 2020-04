Crece en Torreón 40 % los robos a negocios cerrados por COVID-19

Por una urgente necesidad ante el incremento de robos a negocios durante el mes de abril se celebró la Reunión Mensual del Plan regional de Seguridad Ciudadana en las instalaciones de la Cámara Agrícola de Torreón.

Al tomar la palabra el fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que el municipio de Torreón, por su numero de habitantes aporta entre el 35 y 45 por ciento de los delitos que se registran a nivel estatal, por ello ante un leve incremento en los delitos de alto impacto es inminente atender de inmediato la situación y realizar algunas modificaciones en los operativos ya implementados a fin de controlar la situación.

El fiscal indicó que durante los meses de enero, febrero y marzo se presentó una disminución del seis por ciento en el total de los delitos, sin embargo, en relación a los de alto impacto, que contemplan los robos en todas sus modalidades y los homicidios, se apreció un ligero aumento, sin embargo, los asesinatos aún permanecen por abajo de los registrados durante el mismo periodo pero del año pasado.

Agregó que los delitos de robo a negocio y casa-habitación que generó un alza de hasta el 40 %, incluyendo los negocios cerrados por la contingencia donde los implicados se llevan aparatos de refrigeración y motores, es decir, desmantelan los comercios.

Señaló que durante la semana pasada tuvieron varias reuniones, la última el sábado en las instalaciones del Cuartel Militar donde estuvieron presentes titulares de la Guardia Nacional en el estado, donde resaltó la detención de varias personas integrantes de dos grupos dedicadas a los delitos de robo y narcomenudeo, donde también se trató como tema principal los operativos en materia de salud.

El fiscal resaltó que hasta el momento el Mando Especial de La Laguna continúa como eje coordinador, incluyendo las autoridades de la Guardia Nacional que se encuentran al mando de los Hospitales COVID y del Centro Estatal de Contingencia donde se concentran a los involucrados para efectuar cualquier acción preventiva, dentro de esta reunión se definieron los protocolos para la atención de probables infectados, incluyendo los fallecidos.

ACCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

Respecto a este tema, el comandante Andrés Ojeda Ramirez, coordinador de la Guardia Nacional en Coahuila, dijo que se encuentra desplegados 150 elementos, quienes se encargan de la seguridad de los hospitales IMSS, teniendo como prioridad el resguardo del personal médico, los insumos y las instalaciones, además de apoyar con la seguridad durante los pagos de apoyos que el gobierno federal brinda a la población vulnerable .

Detalló que la coordinación que tiene ne los hospitales es directamente con los directores y que además de resguardar las instalaciones, realizan acciones de inspección en el aérea de estacionamiento y revisión de las pertenencias como mochilas y bolsos de quienes entran y salen de los nosocomios ya sea personal o usuarios.

COORDINACIÓN DEL MANDO ESPECIAL

Por su parte, el titular del Mando Especial, el general brigadier Enrique Hernández Cisneros, dijo que de ninguna manera se han relajado las acciones en combate al COVID-19 y que la coordinación con los municipios tanto de Coahuila como de Durango, continúa, respetando las necesidades que cada municipio en sí tiene.

Agregó que la mayor resistencia ciudadana para acatar la recomendaciones sanitarias las detectaron en los sectores habitacionales que se ubican en los alrededores de la periferia, así como los mercados, por lo que ya efectuaron una reunión con los representantes de estos espacios, que a pesar de ser necesarios no estaban acatando las medidas sanitarias, como las que implementa las tiendas de autoservicio y conveniencia, no obstante, a la brevedad estarán aplicando las acciones de salud básicas.

LAMENTA FISCAL DESACUERDOS

Finalmente el fiscal Gerardo Márquez dijo que no se puede hablar de una coordinación en forma cuando existen conceptos encontrados respecto a los temas de Seguridad y Salud, lamentando que cualquier desacuerdo repercute directamente en quienes deben de acatar las indicaciones.

"Respetamos las opiniones de cualquier persona, porque nadie pensamos igual, pero las disposiciones legales están muy bien establecidas y los decretos son lineamientos que hay que seguir y que están sustentados en los principios básicos de los Derechos Humanos, incluso los que tienen que ver con el uso del cubrebocas y la movilidad, ya que están analizados por la ONU y esto permite que sean aplicables; no hay que olvidar que las sanciones establecidas son de carácter administrativo y es importante no malinterpretarlas", manifestó el fiscal.

Sobre las amonestaciones Márquez Guevara puntualizó que no se trata de un fin recaudatorio ni tampoco de llenar las cárceles, puesto que primeramente se hacen apercibimientos a los ciudadanos, se les proporciona cubrebocas y gel antibacterial, sin embargo, hay quienes no están dispuestos a acatar las indicaciones sanitarias y en estos casos la autoridad tendrá que realizar sus funciones, no obstante, en este preciso momento no se estará multando a nadie, únicamente se hará labor de concientización sobre el tema.

En breve las autoridades compartirán un boletín público con los lineamientos de prevención básicos ante el COVID-19, que se deben de seguir en el transporte público, comercios e incluso en relación a lo que tiene que ver con la alimentación.

DETECCIÓN DE FIESTAS EN CASA-HABITACIÓN

Respecto a las reuniones de más de 10 personas, que se encuentran prohibidas en el estado, el titular de la Secretaria de Seguridad Pública en La Laguna, Adelaido Flores, informó que hasta el momento cuentan con la clausura de una quinta en torreón y una en Matamoros donde se celebraran fiestas masivas y que se han realizado siete apercibimientos tan solo el fin de semana por reuniones sociales celebradas en casa-habitación, detalló que hasta el momento no hay detenciones por desacatado a las medidas sanitarias y ante la pregunta expresa de que si estarían realizando el trabajo de las autoridades preventivas ante la postura del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, agregó como fuerza de Estado, ellos continuarán con las acciones de prevención de acuerdo a sus posibilidades., pero de encontrar a una persona en flagrancia actuarán con forme a la ley.