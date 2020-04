Odalys Ramírez habría sido despedida del programa Cuéntamelo, Ya!

Tras superar al COVID-19, la conductora Odalys Ramírez volvió al foro de Cuéntamelo Ya!, sin embargo, a pocos días de su regreso, aseguran que la presentadora ya no formará parte de la emisión sabatina.

Así lo informó el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna para El Heraldo de México.

“Odalys Ramírez ya no formará parte de Cuéntamelo YA Al Fin. Sí, Nino Canún Rojas (productor del programa) decidió renunciarla debido a que, me cuentan, ella siempre tenía prisa por acabar de grabar”, señaló, al mismo tiempo que informó que la versión sabatina del programa no es en vivo, sino que se graba entre semana.

Ante ello, Odalys será reemplazada por Ximena Córdoba, quien ya ha hecho su aparición en el programa, de acuerdo al comunicador.