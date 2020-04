Silvia Pinal da sus primeras declaraciones tras cirugía

La primera actriz, Silvia Pinal, dio detalles de su recuperación luego de que el pasado viernes fuera intervenida quirúrgicamente tras fracturarse la cadera.

A casi tres días de su operación, la madre de Alejandra Guzmán habló con la periodista Maxine Woodside para su programa de radio Todo para la mujer, en donde, desde el hospital donde se encuentra, señaló que ya puede levantarse y caminar, por lo que piensa que la “dejarán ir mañana”.

“Yo puedo caminar y puedo levantarme por que no me duele, pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, pues yo haría un esfuerzo máximo, por que si me interesa irme”, mencionó Pinal.

Asimismo, contó a la comunicadora que el motivo de su fractura se debió a que tropezó con un tapete, por lo que se sentó a esperar que se calmara el dolor, sin embargo, reveló que su secretaria fue quien la ayudó.