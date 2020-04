Fernando Carrillo anuncia su retiro de la actuación

El actor, Fernando Carrillo, acaba de anunciar de manera sorpresiva que se retirara de los escenarios.

Carrillo cambiará la música y la actuación para asumir el cargo de C.E.O de la compañía internacional Fight to Fame, fundada en Singapur por el magnate nacido en Hong Kong, Morgan Shi, casa emisora de la creciente crypto moneda FF Token.

Este nuevo cargo empresarial, lo llevará a cabo tanto en México como en América Latina.

De acuerdo con un comunicado, con este nuevo cargo, Fernando tiene que estar de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental y además viajará seguido para supervisar la criptomoneda en todos los países que tendrá a su cargo a partir de este próximo primero de mayo.

Carrillo asegura que con su nuevo trabajo, generará mucha riqueza para México y para otros países. En este momento de su vida, Fernando dice en el comunicado que se siente amado, feliz, realizado y bendecido, por lo que textual dice:

“Estoy viviendo un momento muy especial de mi vida, los tiempos de Dios son perfectos, estoy enamorado, la carrera artística me dio muchas alegrías y satisfacciones pero no es suficiente, es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de DIOS. Regalaré 1000 FF Tokens a 12 a mis amigos más cercanos y celebridades más influyentes de México, también ayudaré con mi nueva compañía a la prensa que tanto me ha apoyado y otorgaré 200 FF Tokens antes de despedirme, simplemente les doy las Gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística, los amo", finalizó.