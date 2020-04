Meryl Streep canta y se emborracha en homenaje a Stephen Sondheim

Con una copa de vino, la actriz estadounidense Meryl Streep, acompañada por sus colegas y amigas Christine Baranski y Audra McDonald, brindaron para rendir homenaje al compositor Stephen Sondheim por su cumpleaños número 90.

Desde casa y transmitiendo cada una con una cámara por separado, cómodamente en bata, interpretaron The Ladies Who Lunch, uno de sus temas clásicos, en el marco de la gala Take me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebración.

El tema The Ladies Who Lunch forma parte del musical de Broadway Company, estrenado en 1970 y ganador de 12 premios Tony, y es interpretado por el personaje de "Joanne", caracterizada por Elaine Stritch.

Además de Streep, Baranski y McDonald, al evento se sumaron personalidades de la industria del teatro como son Mandy Patinkin, Bernadette Peters, Patti LuPone y Kelli O’Hara para honrar a Stephen Sondheim, quien fue reconocido con un premio Oscar en 1990 en la categoría de mejor canción original por Dick Tracy.

