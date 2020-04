Los 60 años de la Liga de la Justicia

El universo de DC Comics cuenta con una gran cantidad de superhéroes y de equipos que han luchado en el cine, las historietas y la televisión.

El conjunto principal de dicha empresa, sin duda, es la Liga de la Justicia, cuyo ingreso en el Séptimo arte , en 2017, no fue lo esperado, al menos para los críticos, ya que muchos fans de hueso colorado si disfrutaron el largometraje.

Los actores Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa y Ray Fisher encarnaron a "Batman", "Superman", "Wonder Woman", "Flash", "Aquaman" y "Cyborg", respectivamente.

El largometraje , dirigido primero por Zack Snyder y luego por Joss Whedon, apenas sí consiguió un 40 por ciento de calificación sobre 100 en el sitio Rotten Tomatoes. El filme se hizo con 300 millones de dólares y recaudó casi 660 mdd.

El equipo nació en los comics en marzo de 1960. En este 2020, celebra 60 años de historia, tiempo en el que han combatido una gran cantidad de amenazas, tanto de la Tierra como de otros planetas. Algunas aventuras han sido excelentes; otras, no tanto.

El concepto de Justice League fue concebido por el escritor Gardner Fox (1911-1986). Cuando los héroes más poderosos no pudieron luchar de forma individual contra una amenaza alienígena decidieron unir fuerzas. Esto, dentro de la historieta The Brave and the Bold número 28 dada a conocer en el tercer mes de 1960.

De esta manera "Aquaman", "Superman", "Batman", "Wonder Woman, "Martian Manhunter", "Flash" y "Linterna Verde" trabajaron juntos para derrotar la invasión de "Starro". Tras el éxito conseguido en ventas y aceptación del público, los paladines de la justicia tuvieron su propia comic.

La lista del equipo ha cambiado lo largo de los años. En sus filas han desfilado "Átomo", "Big Barda", "Canario Negro", "Cyborg", "Flecha Verde", "Elongated Man", "Hawkgirl", "Hawkman", "Metamorpho", "Capitán Átomo", "Doctor Fate", "Plastic Man", "Power Girl", "Orion", "Tornado Rojo", "Stargirl", "Shazam" y "Zatanna", entre muchos otros.

Desde 1960, surgieron muchos comics de la Liga hasta 1987 que surgió la historia Crisis en Tierras Infinitas. Después, el equipo dejó der ser Justice League of America, para volverse Justice League, aunque en ocasiones los escritores utilizan el nombre original.

"Justice League es, quizás el equipo más importante de los comics. No demerito a los X-Men o los Avengers, pero Batman o Superman forman parte de la cultura pop. Salvo Spider-Man, Hulk o los Cuatro Fantásticos; la gente ubicó a los Hombres y Los Vengadores hasta que llegaron al cine", dijo Alberto Arrieta, experto en comics.

Por su parte, el escritor Scott Snyder comentó al sitio io9 que Justice League es, sin duda, el corazón del Universo DC. Sus declaraciones las hizo antes de que la empresa le encargara redactar las historias del conjunto heroico a partir de 2019.

"Esto es lo que siempre había querido escribir. 'Batman' siempre será mi personaje favorito. pero Justice League, desde que era un niño, siempre fue el corazón y el alma del Universo DC", comentó Snyder.

Para celebrar los 60 año de Justice League, DC Comics hizo un logo especial, el cual ha incluido en las más recientes historias del equipo.

Ademá de los comics y la película de 2017, la Liga de la Justicia cuenta con muchísimas adaptaciones animadas, tanto series como largometrajes.

Una de las caricaturas más conocidas por los fans de hueso colorado es Los Súper Amigos, luego las nuevas generaciones conocieron al equipo gracias a Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada.

Cintas animadas hay bastantes. Algunas de ellas son: El trono de Atlantis, Dioses y monstruos, The Fatal Five, La paradoja del tiempo y Liga de la Justicia Vs. la Legión del mal.