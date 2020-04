Ensayo sobre la cultura

HABLEMOS DEL LIBRO

El libro es el soporte donde se encuentra todo el conocimiento universal; aparte, el cúmulo de ficciones que se han producido para entender la realidad; la búsqueda de los hombres por encontrarle un sentido a la vida; ahí se encuentra la historia de la civilización, muchas manifestaciones de su arte, en pocas palabras, la cultura.

Tal vez del libro se hable a partir de la imprenta de Gutenberg; más, de antes, existían otras formas de reproducir escritos. Se copiaban los textos en hojas de papiro o papel amate, se escribía en las paredes o en otras superficies y tan importante fue este proceso que la historia se divide en dos partes, antes de y después de, En medio la palabra escrita. En la primera parte, el conocimiento se esparció por la tradición oral, en la segunda, por la tradición escrita; aunque en realidad, las dos conviven en nuestros días aunque se tiende a darle mejor credibilidad a lo que está escrito.

Existe el libro sagrado que se basa en la fe religiosa. Se supone que son textos inspirados por Dios y que no se pueden poner en duda. La hermenéutica se encarga de la interpretación de sus textos; aunque se puede diferir de hermenéutica de una religión a otra.

A través de los libros conocemos cuál ha sido la evolución del mundo a través del tiempo y del espacio. Podemos comprender la diferencia entre un pueblo y otro en los diferentes momentos del mundo. Comprendemos cuál era el sentido de las religiones politeístas y cuál, el de las monoteístas. Los griegos, como la pieza fundamental de occidente, nos muestran su mitología como las primeras explicaciones de la vida, del mundo, del universo, con todo su sentido trágico que nos muestran sus dramas y con toda la epopeya que podemos leer en sus poetas, desde Homero.

De ahí saltamos a Roma, la interpretación opuesta de la vida, más pragmática, con sus grandes aciertos de ingeniería, la construcción de caminos y acueductos; la gran evolución e importancia que le dieron a las leyes; aunque se dejaran educar un poco por los griegos y su arte. La cultura grecolatina tiene sus piedras fundamentales en estos dos pueblos y solamente los podemos conocer a partir de los libros que nos dejaron; o los que han escrito quienes indagan su historia. Las películas y los programas de la tele están basados en libros; mínimo, el guion, que es el libro que se escribe para producirlos.

En la edad media hubo un doble fenómeno; por un lado, el miedo a la libertad del pensamiento que había producido los primeros rompimientos de la iglesia. No queriendo perder la unidad, los libros fueron dar a los conventos donde se reproducían. Más no todo mundo los podía leer y no todos los textos eran aceptados. Tanto es así que se perdieron los textos de filósofos tan importantes como Aristóteles y sólo se pudieron recuperar por la influencia de los musulmanes, quienes si los tenían.

Recordemos que ya antes se había perdido mucho acervo cultural con el incendio de bibliotecas como la de Alejandría. Por ejemplo, de 80 o 90 obras que escribieron los trágicos, a nosotros sólo llegaron 7 o si mucho las trece de Aristófanes que es el que menos me gusta.

Hay libros perseguidos porque pueden ser mala influencia; ¿Según quién? Madam Bovary fue vetado en su tiempo, más la cordura se impuso y hoy es una obra de arte que inició el realismo.

Los libros hacen bibliotecas, desde las familiares, las escolares, las institucionales, y las del estado. En México contamos con la: "José Vasconcelos" que se encuentra por insurgentes. En Torreón con la de la Alameda y otras más. Las bibliotecas necesitan edificios y anaqueles y eso cuesta. Dejan de crecer. Es una lástima ver como bibliotecas que una persona se tardó toda una vida en juntarla, los herederos la regalan o la tiran porque no tienen interés en ella y no existe a quien regalarlas. Eso lo aprendí en el Asilo donde llegaban y después eran vendidas a las librerías de viejo.

La maquinita que tenemos en la cabeza hay que alimentarla; eso sólo es posible con los libros. Entre más leas, más sabes y más comprendes al mundo y más te das cuenta de que no sabes. Por ello, nunca terminas de aprender. Cuando te conformas, perdiste porque ignoras lo que puede hacerte más humano. ¿Se puede estudiar derecho romano desconociendo la historia de Roma? Muchos lo hacen, e ignoran que el derecho de occidente se enriqueció cuando en el renacimiento se pusieron a indagar las leyes de Roma y con ello rescataron su arte y el arte Griego, y su historia. El saber de Justiniano, algún mérito tendrá para un abogado.

En los libro está todo. El libro digital también es libro.