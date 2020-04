Vibremospositivo

MODA CON CONCIENCIA

En nuestro día 18 nuestra querida Mercedes Guzmán nos guía y meditamos sobre coherencia con el corazón y en la mente.

Esta vez trabajamos el tema de los reflejos. Todas las personas con la que convivimos son un espejo de nosotros, lo que te gusta o te disgusta de ellos es una oportunidad para trabajar en ti, las personas están en nuestra vida para enseñarnos algo y nos tienen un regalo, si sabemos verlo. ¿Cómo identificar estos reflejos?

Te invito a hacer este ejercicio y cuando cierres los ojos piensa en esa persona que te cuesta convivir.

1. ¿Quién es la persona con la que se tiene el problema constante?

2. ¿Cuál es el problema que experimentas con esta persona?

3. ¿Por qué te molesta esto ahora mismo?

4. ¿Cuál es el reflejo que te esta regalando?

5. ¿Qué te está enseñando esta persona que necesitas trabajar en ti para volverte completo?

El día 18 fue especial porque nos acompaño Ricardo Seco, reconocido diseñador y orgullo lagunero, y por si fuera poco, tengo la fortuna de ser su sobrino sintiéndome muy orgulloso de ver todo lo que ha logrado y poner el nombre de La Laguna en alto, posicionarnos en el mundo, no sólo como familia, sino como gomezpalatinos y como mexicanos #yosoymexico.

Ricardo nos comenta que cualquiera que sea tu profesión puedes ser consciente, socialmente responsable y positivo. Nos cuenta que por lo general la moda este encasillada en ser superficial , pero él la utiliza para dar un impacto social positivo y poder comunicar lo que piensa.

Ricardo Seco comenzó en México siendo director creativo de Converse, y después de 8 años se mudó a Nueva York para dejar su zona de confort, una carrera ya establecida, su familia y con todas las ganas e ilusión para aventurarse a un nuevo reto.

Nos contó que llegar a Nueva York no fue fácil y se tuvo que ir ganando un lugar poco a poco en el mundo de la moda, que es muy competitivo, pero donde el que persevera y es disciplinado, todo lo logra.

"No tengo todo lo que quiero, pero hago todo lo que amo". Nos habla de cómo él percibe su misión, no sólo se trata de gala y glamour, no nada más del vestir sino dar un impacto social, como lo hizo enalteciendo el nombre de México en la Gran Manzana y hacerlo a su forma, diferente, único, buscando con su marca y en sus colecciones hacer honor a los inmigrantes, al Chapulín Colorado, al barrio de Tepito, a las mujeres fuertes e independientes (su colección Cabrona).

Ricardo nos cuenta que las personas le decían que no hablara de México, que así nunca podría ser exitoso, pero el creyó en su proyecto y se dio cuenta que mas bien lo que lo diferenciaba era México y su estilo único.

Ricardo, para llegar a ser exitoso, cree en los valores que te da la formación de la familia, cree que en la acción y la perseverancia puedes lograr lo que tú quieres. Y aconseja no tener miedo a ser quien eres, esa es tu esencia y lo que te va a cerrar puertas en algunos casos pero te abrirá muchas más, confía en tu autenticidad.

Es un honor tener a alguien tan inspirador de forma cercana y sin duda este momento que nos regalo con la entrevista, me hizo admirarlo mucho más, y ganar un amigo.

Venga, tío, a seguir transformando el mundo…

