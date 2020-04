Se acerca el mundo a los 3 millones de contagios

El planeta se acerca a los 3 millones de contagios por la nueva cepa de coronavirus, luego de que alcanzó ya 2 millones 956 mil 073 personas infectadas, con 205 mil 724 fallecidos y Estados Unidos a la cabeza de casos y decesos, informó la Universidad Johns Hopkins.

A pesar de que no se ha erradicado por completo la enfermedad en España e Italia, los países más afectados por el COVID-19 en Europa, las bajas en los decesos y nuevos casos han hecho posibles los anuncios de nuevas desescaladas de las medidas de confinamiento.

En Italia consideran posible la reapertura de algunos negocios a partir del 4 de mayo, así como el permiso para visitar a familiares directos. En Reino Unido disminuyó el número de hospitalizados, aunque el gobierno no ha anunciado cambios en las medidas de confinamiento aseguran que esto es para prevenir que la sociedad se confíe o se confunda con las medidas gubernamentales.

Mientras tanto el país espera el regreso de su primer ministro, Boris Johnson, quien estuvo hospitalizado por COVID-19 luego de que debió guardar aislamiento casero, e inclusive ya en el hospital pasó una noche en cuidados intensivos.

Por su parte el gobierno de la India solicitó a la población seguir las medidas de confinamiento para evitar el crecimeinto de contagios y poder reabrir la economía.

Mientras, Tayikistán llamó este domingo por primera vez al cierre de escuelas y puntos de encuentro deportivo, que se suma a las decisiones de Sri Lanka, donde el gobierno anunció la ampliación del confinamiento hasta el 4 de mayo.

Trump se defiende

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo en Twitter su actuación frente al coronavirus y arremetió contra medios de comunicación, tras la polémica desencadenada por unas declaraciones suyas en las que dijo que COVID-19 podría tratarse inyectando desinfectante.

“La gente que me conoce y conoce la historia de nuestro país dice que soy el presidente más trabajador en la historia. No lo sé, pero soy un duro trabajador y probablemente he hecho más en estos tres años y medio que cualquier otro presidente en la historia. ¡Las Noticias Falsas (en referencia a los medios) lo odian!”, dijo el mandatario.

Agregó que trabaja desde por la mañana temprano hasta tarde por la noche: “No he dejado la Casa Blanca en muchos meses (excepto para el lanzamiento del buque hospital Comfort) para hacerme cargo de los Acuerdos Comerciales, Reconstrucción Militar, etc.”