'No pienses que te vas a morir', pide Danna García

La actriz colombiana Danna García, a quién se le reactivó el COVID-19, tras 40 días de haber dado negativo, dirigió un mensaje a sus seguidores a través de redes sociales, en donde sentenció que esté virus no es sinónimo de muerte.

"Enfermo de COVID-19, no implica que estés muriendo, para que todos tengan la calma.

"Enfermo de COVID-19, implican síntomas, aunque hay también asintomáticos", comienza el video que compartió.

"En mi caso, dicen que son un porcentaje más pequeño a quienes se nos reactiva, algunos se nos complica, a otros se les complica a un nivel más fuerte, pero, no pienses qué te vas a morir, hay que pensar positivo, si te llegas a contagiar no te quedes con esa idea, siempre hay que tratar de mantener la calma y ser positivos", continúa.

En la misma publicación, también aclaró que tiene varias semanas lejos de sus seres queridos.

"No he vuelto con mi hijo, por ahí han dicho que he vuelto con mi familia, no puedo, justamente no veo a mi familia desde hace un mes y medio.

"Mi intención era regresar con ellos, pero, por precaución, sabíamos que tenía que esperar 40 días y bueno cuando iba a regresar, el examen fue un golpe fuerte para toda la familia, porque no nos esperábamos que estuviera enferma", compartió.

La actriz respondió a las inquietudes e sus seguidores respecto a sus síntomas y su salud en general:

"Tengo las defensas bajas porque tuve dengue, coronavirus y luego se reactivó todo en menos de tres meses, es mucho para el cuerpo", explicó.

"Me siento cansada, ahogada, con los pulmones inflamados, pero no siento que en este momento esté en peligro mi vida, me siento débil pero positiva, y estoy tratando de subir las defensas", concluyó la actriz. Danna García es hija de la cantante colombiana Claudia Osuna. Inició su carrera grabando comerciales de televisión y a los siete ya conducía Notituticuanti y protagonizaba los seriados Imagínate y Tantas cosas.