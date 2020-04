Ricardo Arjona cambia vida de mexicana

Hay una mexicana que vive un sueño del cual no pretende despertar hasta el último día de su vida.

Sandy Montellano, oriunda de Tijuana, es fanática de Ricardo Arjona y gracias a una dinámica surgida en el sitio oficial del artista ella pudo conocerlo y no en cualquier sitio.

Fue en Londres, en los estudios Abbey Road, en donde Sandy platicó con Arjona, se tomaron la foto del recuerdo y platicaron durante un buen rato. Esto ocurrió en noviembre de 2019.

Sandy, acudió a Inglaterra junto con otros tres fans que ganaron la misma oportunidad. David, de España; Marisa, de Argentina y Laura de Colombia.

En una entrevista con El Siglo de Torreón, Sandra comentó que prácticamente ya puede morir agusto porque después de tantos años y de actos, como trabajar en el aeropuerto de Tijuana para ver si un día coincidía con el guatemalteco, por fin lo conoció.

"Aún siento la emoción. Siento que sigo soñando. Fue una experiencia de otro nivel y además todo fue en Londrés, imagínense. Pudimos escuchar los temas de sus próximos discos; uno se llamará Blanco y el otro, Negro".

"Ricardo se portó muy bien conmigo y con las otras personas que ganaron esta dnámica que se desarrolló en el sitio Mundo Arjona", contó emocionada.

Qué bien le viene unas buenas dosis de emoción a una industria musical dormida y a gente condenada al encierro y al aburrimiento en tiempos de Coronavirus.

Un video que emociona y que infarta, que despierta y golpea, es la historia de estos cuatro fans que no olvidarán nunca lo que sin duda será el momento pico en sus vidas por los encontronazos que se dieron con su destino.

Arjona sorprenderá nuevamente a su público de siempre y a las personas nuevas que sin importar el tiempo se agregan a sus propuestas.

Los álbumes, Blanco y Negro inician con estas cuatro historias increíbles que ya están en Youtube. El primer sencillo de Blanco llevará por título Hongos y saldrá el 28 de abril. Negro, con sus rolas, saldrá más adelante.

El artista desde el inicio de Blanco y de Negro quiso devolver de alguna manera el afecto y la incondicionalidad de sus fans.

En sus palabras vertida en un comunicado él menciona: "Blanco y negro no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar.

"Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción", dice.

Por eso, a través de @infomundoarjona se escogieron a cuatro fanáticos, de distintas partes del mundo, para llevarlos a los míticos estudios.

Los suertudos

Ellos fueron los cuatro ganadores que conocieron a Arjona

David (Sevilla, España)

´Sus días transcurren en un hospital de África, pero en las noches aparece su espíritu rockero, y junto a su banda Metamorfosis ha llevado las canciones de Arjona hasta ese lejano continente. Su premio, fue interpretar el poético Let it be con su artista al piano, el mismo donde nació la canción.

´"Mi historia con Ricardo viene de cuando estaba en la facultad. La primera canción que escuché fue Animal Nocturno, iba en el tren con una guitarra acústica a la espalda y esa canción me dejó totalmente pillado", dijo

Marisa (Buenos Aires, Argentina)

´Batalló con la incredulidad de su propia familia, que no daba fe a que su fanatismo por "el compañero de su vida" pudiera llevarla a cruzar las fronteras de su país por primera vez en su vida. Conocerlo, fue una explosión de emociones y colores.

´"Es el hombre que más me duró. Me acompañó desde que era una adolescente y no tenía plata para comprar sus CD'S hasta esta que soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 décadas. Compartí con él desde mi felicidad absoluta hasta mi tristeza interminable, siempre está ahí", comentó.

Sandra (Tijuana, México)

´Hay quienes hacen locuras para conocer a su artista preferido y es lo que ella hizo. Trabajó durante dos años en el aeropuerto de Tijuana solo con la esperanza de verlo pasar y conocerlo. Eso nunca ocurrió, pero todo cambió.

´"Ricardo es mi luz. Me ayuda en tiempos tristes, me acompaña, lo escucho todos los días, es energía pura. Me ilumina, me hace feliz."

Laura (Calí, Colombia)

´Junto a su novio comparte el gusto por la música de Arjona y no se pierden un concierto suyo en Colombia. Fue invitada a la escucha del nuevo proyecto del artista en Londres y prefirió perderse su ceremonia de graduación profesional, que esa oportunidad de estar un poco más cerca de su artista. Sin saber, que esa elección la pondría frente a él.

´"Hay una canción que tanto para mi familia como para mí es muy importante, Realmente no estoy tan solo. A mis 15 años muere mi abuela y en Colombia hacemos como unas tarjetas in memoriam invitando a familiares a la misa; y utilizamos una frase de esa canción "Uno no está donde el cuerpo sino donde mas lo extrañan, y aquí se te extraña tanto". Desde ese momento es infaltable en mi vida, me marcó para siempre".