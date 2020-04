Decreto contra COVID-19 divide a los torreonenses

Transcurrió ya el día uno luego de la entrada en vigor del decreto del Gobierno de Coahuila sobre restricciones y medidas obligatorias contra el contagio del COVID-19. Se trata de una acción histórica que busca evitar un aumento drástico en los casos confirmados y fallecimientos a causa del virus.

En la Comarca Lagunera el paquete de restricciones y exhortos a la población fue recibido con diversas reacciones de parte de la población: hubo quienes acataron la determinación de usar el cubrebocas, mantener distancia social y salir únicamente por abarrotes, medicinas o al trabajo; otros simplemente decidieron salir a pasear como si fuera cualquier día, con niños pequeños de la mano y sin mayores precauciones.

Las principales diferencias se observan también dependiendo de los sectores en la ciudades. Por ejemplo, en la Plaza Mayor, la Alameda Zaragoza y el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, la presencia de personas fue prácticamente nula; pero al interior de las colonias populares la vida transcurría de forma regular.

En sectores como Loma Real y Sol de Oriente se observaron a menores de edad jugando sin cubrebocas en la mitad de la calle, personas mayores aglomeradas en las banquetas y negocios en cocheras sin precaución sanitaria alguna.

Mientras que en algunos centros comerciales incluso se ha cerrado temporal o parcialmente, como en el caso de Galerías o Cuatro Caminos, en los comercios del Centro de Torreón se resisten a dejar su actividad ante la necesidad que tienen sus operadores de vivir al día. En otros casos los ambulantes siguen ofreciendo sus productos con algunas modificaciones a petición de las autoridades, pero en todos los casos la afectación económica ya se registra en diversas medidas.

"Sí ha bajado mucho la venta... la situación no es buena", lamentó Ruth Ramírez, una vendedora de la avenida Hidalgo de Torreón.

El Gobierno del Estado de Coahuila ha informado que se buscará llamar en primer lugar a que la población acate las medidas de prevención del contagio en la vía pública, si bien aún no se ha determinado clausurar negocios no esenciales o limitar como tal el libre tránsito, sí se ha comenzado desde este fin de semana a llamar a las personas a que no salgan si no es "estrictamente necesario", así lo confirmó la Coordinación Regional de Seguridad en la Laguna, misma que además precisó que en todo momento "se respetarán los derechos humanos".

"La movilidad de las personas solo podrá llevarse a cabo para la ejecución de actividades esenciales; el acudir a instituciones de salud; el desempeño de labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos; periodistas; sindicatos y servicios relacionados con la asistencia social", señala el decreto, mismo que seguirá en vigor hasta que la propia autoridad lo determine.

Mientras la ciudadanía en la región se debate entre la credibilidad y el impacto sanitario del COVID-19, la afectación económica ya es una situación del presente y de la que aún no existen fechas tentativas para darla por terminada, al menos no oficialmente.

Decreto estatal

Obligaciones ciudadanas ante el COVID-19 según autoridades estatales. *Salir a la vía pública solo si es para trabajar, surtir despensa, comprar medicamentos, acudir al médico o ejercer actividades esenciales como defensa de derechos humanos, periodismo o asistencia social. *En todo momento se deberá tener colocado un cubrebocas. *Los agentes de Seguridad están facultados para detener vehículos y cuestionar si es justificada la circulación.