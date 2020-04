¡Cámara!, 'Rocko' ha vuelto

Fue "El zombie" (De Club de cuervos) el personaje que le dio la fama, pero ahora éste ha quedado en el pasado y en su presente es "Rocko" el que le está dando satisfacciones personales y profesionales.

El actor lagunero, Markin López, se encuentra emocionado porque justo hoy a las 7:30 de la tarde llegará al canal Las estrellas la nueva temporada de Vecinos que promete divertir a los mexicanos en medio de este confinamiento que se vive por el COVID-19.

López ofreció una entrevista telefónica para dar los detalles de Vecinos y además charló acerca de cómo sobrelleva la cuarentena, la cual, paró otros proyectos que tenía, algo que a muchas personas les ha ocurrido a lo largo y ancho del planeta.

¿Cómo te encuentras en estos días que vivimos el confinamiento?

Me encuentro muy bien, con salud que es lo más importante, obviamente tengo momentos de ansiedad, pero en general bien.

¿De qué manera sobrellevas este encierro?

Lo he sobrellevado tratando de establecer rutinas y horarios, eso es lo que me ha mantenido con un poco más de estructura.

Al estar en este encierro, ¿Has descubierto algún talento oculto?

He descubierto mi infinita capacidad para dormir -risas-, no, ya en serio no es que lo haya descubierto, pero me he dado cuenta que me gusta mucho hacer cosas de la casa. Ahora sí que soy un 'handyman'.

Hay muchos temores entre la sociedad, ¿A ti qué es lo que más te preocupa de la pandemia?

Pues creo que la misma preocupación de todos, si bien no se puede considerar que yo esté en la población de riesgo pues sería lamentable que esto se saliera de control y viéramos nuestro sistema de salud colapsado y sin poder atender a la gente que así lo necesitara.

En medio de este problema del coronavirus hay algo bueno que se avecina, ¿No es así?

Efectivamente. Viene la nueva temporada de Vecinos, la octava para ser exactos, y pues muy contento de poder llevar entretenimiento en estos momentos que es tan necesario, la gente la pedía muchísimo en redes y pues ya llegó el estreno.

¿Cómo te sientes de volver a figurar en este proyecto de comedia tan importante?

Siempre es muy gratificante estar en proyectos con tanto prestigio, tengo la fortuna de ser elenco base y la verdad es que desde que empecé hasta el día de hoy no he dejado de aprenderle a mis compañeros que son unos "monstruos" en la escena.

Tu personaje, "Rocko", viene con nuevas aventuras, ¿no es así?

Por supuesto. Mi personaje ha encajado muy bien en la dinámica de los "López-Pérez"y junto a "Alejandra" y "Morris" traemos nuevos problemas en esto de ser papás y vivir con los suegros. La frase célebre de "Rocko" es, "Cámara".

Según tu criterio esta nueva temporada, qué tendrá de diferente a las anteriores

Está temporada veremos qué pasó con el "Jorjais" un personaje muy querido, seguiremos viendo la vida de casados de "Silvita" y "Bipo", "Pedro" y su novia, los "Rivers", en fin, la verdad es que el equipo de producción encabezado por Elias Solorio y los escritores hacen un gran trabajo para siempre mantener fresco este producto llamado Vecinos.

¿Vienen nuevos personajes?

Desde la temporada 7 se marcó el regreso de "Vanessa" (Rox Castellanos) y de "Frankie Rivers" y está temporada contamos con grandes actores invitados que vienen a aportar mucho al programa.

´Además de Vecinos, ¿En qué otro proyecto te involucraste antes de que surgiera la contingencia?

Justo estaba grabando una serie de Netflix internacional que ya pronto les podré decir, pero es un proyecto muy padre que está parado también por la contingencia

Desde que hiciste Cuervos, a la fecha, ¿Cómo crees que has evolucionado como actor?

Siempre hay que estar evolucionando, obviamente el pasar del tiempo y las horas de vuelo te van dando experiencia y herramientas para poder solucionar mejor los retos que se te presentan. Creo que soy un actor mucho más presente y que trata siempre de estar a la escucha de todo en la escena para poder responder a los estímulos que se presentan.

¿Cuál es tu sueño guajiro?

Pues guajiro creo que no -risas-, pero bueno obviamente uno se pone la vara alta. Siempre he creído que los pequeños pasos son los que al final te llevan allá. En mi carrera todo ha sido parte de un proceso y creo que así seguirá siendo poco a poco, pero con pasos firmes.

Cita tres cosas o ideas que te hagan sentir orgulloso de ser de La Laguna

Su gente. Los laguneros tenemos un ADN especial y de verdad no es un regionalismo barato, de verdad estoy convencido de eso. Por supuesto, la comida, me encantan los lonches y las gordas y algo con lo que siempre me he sentido identificado es con la frase "vencimos al desierto" creo que engloba perfectamente lo que somos y cómo pensamos en la Comarca Lagunera.

¿Que será lo primero que harás cuando la cuarentena termine?

Ir a visitar a mi familia a Torreón. Lo más difícil de esta situación es no poder estar cerca de tu familia.

La nueva temporada

Fue grabada antes de que ocurriera la contingencia sanitaria. Es la única serie de comedia que estrena capítulos durante el confinamiento. Por primera vez, la temporada constará de 10 capítulos. Habrá un capítulo con todos los bloopers de la temporada. Las relaciones de "Pedro", "Luis" y "Benito" continuarán sorprendiendo. A lo largo de la trama llegaran invitados especiales.