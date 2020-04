Clínica 16 de Torreón, con débiles protocolos de prevención

La Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Torreón presenta deficientes protocolos de prevención de COVID-19. Esta situación se pudo observar en las propias instalaciones mediante un recorrido dado en el hospital, además de denuncias de sus derechohabientes.

Desde el miércoles de esta misma semana, luego de que se declarara el inicio de la fase 3 de la pandemia, la clínica reubicó su control de revisión al exterior de las instalaciones. Hace una semana, se encontraba en la parte de la explanada, justo en las puertas que dan acceso al área de consultas y laboratorio.

Ahora, en este acceso externo se encuentran dos guardias, quienes únicamente cuestionan a quien quiera ingresar sobre los motivos de la visita, sin que se haga algún otro tipo de revisión. No se toma la temperatura ni se otorga gel antibacterial, tampoco se exige el uso de cubrebocas. Además, estos guardias ignoran la medida de la sana distancia.

Al ingresar al hospital, en la puerta donde anteriormente se encontraba su control de revisión, no hay nadie que observe para dónde pasan los derechohabientes. El acceso a Urgencias está completamente abierto para que cualquiera pueda pasar. Únicamente en la parte de las rampas que llevan a los consultorios hay una persona preguntando el motivo de la consulta con el médico y tomando la temperatura y colocando gel antibacterial.

El Triage respiratorio se ubica a un costado, en la parte de Urgencias, donde no se observó personal de salud atento a este filtro de revisión.

En cuanto a las quejas presentadas por parte de sus derechohabientes, expusieron que si la persona que requiere ingresar a su consulta porta alguna bolsa de mano, no se permite la entrada con ella, por lo que se le pide que la guarde con alguien. Si no tiene con quien dejarla, la tiene que poner afuera, sobre el piso o entre los barrotes que delimitan este hospital.

Lo anterior mostró distintas quejas por parte de quienes acudían a alguna cita médica, ya que manifiestan que no les da ninguna seguridad el dejar sus pertenencias en la calle, aún teniendo a los guardias en la puerta y hasta elementos de la Guardia Nacional.

"Yo vine a mi consulta con el médico familiar, que ya tenía programada desde hace semanas. Siempre traigo lo indispensable para venir, todo dentro de mi bolsa...Hoy llego y me dicen que no puedo pasar con mi bolsa y pues vine sola, no es como que le pueda dejar encargada mi bolsa a alguien. La tienes que dejar porque si no, no te dejan pasar. No tienen siquiera algún mueble o algún tipo de contenedor donde se puede poner la bolsa, la tienes que dejar en el vil piso o entre los barrotes de la parte de afuera de la clínica. A mí eso no me da seguridad aún y cuando hay gente ahí según cuidando", expuso la señora Fabiana Jiménez, derechohabiente de la Clínica 16 del Seguro Social.