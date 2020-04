Va a continuar entrega de apoyos: Gutiérrez Jardón

El coordinador de la Unidad de Atención Regional de La Laguna del Gobierno de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, aseguró que no se van a detener los apoyos a la población. Señaló que a pesar de la contingencia sanitaria del COVID-19 en la entidad, se han seguido tramitando diversos apoyos a grupos vulnerables de la población, principalmente a micro y pequeños empresarios.

El funcionario estatal destacó que en las últimas semanas han sostenido reuniones con empresarios, comerciantes y hasta vendedores ambulantes de la región, en las cuales se les detallan las diversas opciones de apoyo social mientras transcurre la contingencia por el COVID-19.

En el caso de microempresarios y ambulantes se les detallan las opciones de créditos disponibles en convenio con diversas instituciones bancarias, además de que se les entregan apoyos alimentarios con artículos de primera necesidad.

"No nos vamos a detener en el hecho de seguir ayudando a la gente, si no lo hacemos a lo mejor tan público es porque no queremos que se preste a otras interpretaciones, la realidad es que llevamos entregados ya más de 20 mil paquetes alimentarios y estamos en vísperas de entregar más... en el tema de la iniciativa privada pues está la comunicación permanente, estamos escuchando y dando alternativas en la medida de lo posible", señaló Gutiérrez Jardón.

También dijo que la situación sanitaria de la actividad comercial es constantemente revisada a través del Comité Regional de Salud en la Laguna, mismo que sesionará en los próximos días en la ciudad de Torreón.

Trámites

