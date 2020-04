Perjudicial, desaparecer el Ascenso MX: Gonzalo Pineda

El exfutbolista Gonzalo Pineda señaló que la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano podría ser perjudicial, ya que esta situación ha provocado que en la MLS algunos equipos tomen con menor seriedad la competencia, lo que provoca que el nivel esté lejos de ser el mejor.

"Eso lo vivo yo aquí en la MLS donde no hay ascenso y descenso, y te podría decir que hay ciertos equipos, sobretodo en la parte baja que no toman toda la importancia que requiere el torneo para poder salir de esas zonas bajas de la tabla", dijo.

El auxiliar técnico en el Seattle Sounders indicó que esa situación genera que los directivos tampoco busquen reforzar a los equipos porque no existe el temor a perder la categoría. "Incluso a nivel de dirigentes hay algunos clubes que no invierten como otros y lo hacen porque no hay esa pelea para salvar un lugar en la Primera División".

Explicó, en declaraciones a una televisora internacional, que esto está relacionado con el modelo de negocio de la MLS, en donde las franquicias tienen un valor muy alto, arriba de 200 millones de dólares.

"Si un dueño quiere invertir no va a invertir 200 millones de dólares en un equipo que en un año va a descender y va a valer el 10 por ciento, entiendo esto en el modelo de la MLS, pero en un modelo mexicano la verdad me cuesta mucho imaginar", apuntó.

Pineda subrayó que podría ser viable, pero depende de cuántos millonarios hay en México que puedan invertir 200 o 300 millones de dólares y hacer estadios de 200 o 300 millones de dólares o invertir en instalaciones de 150 millones de dólares.

"¿Cuántos de esos tenemos en México? Y si los tenemos hay que promover que lo hagan, pero no creo que tengamos muchos de esos entonces incluso la multipropiedad es un reflejo de que pocas empresas tienen la capacidad o el interés de llevar proyectos de primera división en México", sentenció.

El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, invitó a los demás dirigentes del futbol mexicano a mantenerse unidos y evitar tomar bandos, esto después de la decisión de eliminar el ascenso y descenso.

"Debe haber unión, por otro lado, todos los dirigentes estaríamos en la postura de que cualquier diferencia se aclare, posteriormente, lo que sí causa sorpresa es que empiece a ventilarse si alguien se enemista con fulano o con determinada persona, con otro dirigente, y yo creo que en este momento no estamos para ese tipo de divisiones", comentó "Billy" para un canal deportivo local.

Pese a que todavía no hay un nombramiento oficial, el equipo Atlético Ensenada FC felicitó a Carlos Salcido por ser el primer presidente de la Liga del Balompié Mexicano (LBM).

El cuadro bajacaliforniano, que forma parte de esta naciente liga, le deseó toda la suerte al tres veces mundialista por México en esta nueva faceta de su vida.

"A nombre de Antonio García Rojas, presidente fundador, y Jesús Ramón Ramírez Ceceña, director deportivo de Atlético Ensenada Futbol Club, queremos felicitar al señor Carlos Arnoldo Salcido Flores por su nombramiento como presidente de la Liga de Balompié Mexicano", indicó en un comunicado.

Salcido, de 40 años y recientemente retirado, jugó en el Guadalajara, Tigres y Veracruz, con un paso exitoso en Europa, donde vistió las camisetas del PSV Eindhoven y Fulham.

44 PARTIDOS disputó Gonzalo con la playera del Tricolor, anotando sólo un gol en su trayectoria.