Luis Miguel Salvador cuestiona la nueva Liga de Desarrollo

Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Yucatán ha estado muy activo en redes sociales lanzando cuestionamientos acerca de la nueva Liga de Desarrollo, que sustituirá al Ascenso MX.

Venados fue de los que votó en contra del nuevo proyecto.

Ahora, el ex delantero lanza nuevas preguntas acerca de qué sucederá con la nueva Liga, exigiendo respuesta de los directivos.? "Ya que decidieron suspender el Ascenso es MUY IMPORTANTE que informen:?1. ¿Las Reglas de la "nueva" Liga??2. ¿Habrá cuaderno de cargos??3. ¿Se jugará en estadios o en cualquier campo deportivo??4. ¿Cuál es el formato de competencia??5. ¿Existirá algún premio al campeón??6. ¿Habrá la posibilidad de COMPRAR FRANQUICIA de 1ra División??7. ¿Cuántas franquicias habrá disponibles??8. ¿Cuánto costará la franquicia??9. ¿En caso de una "fusión" con la MLS, cuál es el acuerdo de la cantidad de equipos que participen por parte de Mexico??10. ¿Los jugadores de la 1ra Div que cada 6 meses o 1 año ya no los consideran sus equipos, son elegibles para esta nueva Liga o no?? Toda esta información es importante para que los dueños de equipos tengan las reglas claras y puedan tomar las decisiones al respecto.

En un comunicado, Venados manifestó su rechazo a las decisiones tomadas en la FMF, lamentando de igual forma que no se haya tomado en cuenta al futbolista. "Sin embargo nuestra institución está por encima de cualquier interés económico y con más convicción que nunca seguiremos luchando por nuestro.principal objetivo que es mantener el futbol profesional en nuestro estado y tener un lugar en la máxima categoría del futbol nacional".

Este lunes comenzarán las mesas de trabajo para resolver todas estas dudas acerca del manejo de la nueva Liga de Desarrollo.