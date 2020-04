Rebecca Jones comparte cuentos infantiles para enseñar Inglés

La actriz mexicana Rebecca Jones, aprovecha la cuarentena que impone el COVID-19, para compartir con sus seguidores, en sus espacios sociales, cuentos infantiles en inglés, con el propósito de entretener y enseñar a los pequeños que están en casa.

"Estoy subiendo cuentos a mis historias de Instagram, son cuentos para niños en inglés para que lo practiquen ahora que tienen la escuela en casa. Casi todos los días subo un cuento dividido en varios segmentos que pongo en mis historias y duran 24 horas. Está padre, me toma bastante tiempo porque los edito y los produzco bastante monos, están narrados con mi voz, han sido un éxito", comentó a Notimex.

La actriz aseguró que ese amor por la docencia lo tiene gracias a su familia, sin embargo, también aceptó que respeta la profesión de maestro, que los admira, pero, no tiene las características para ejercerla cotidianamente.

"Fíjate que vengo de una familia de puros maestros, mi mamá era maestra, dos hermanas lo son y un cuñado también, es decir, por todos lados me rodean de maestros", refirió.

"Por supuesto que no soy de ninguna manera maestra, pero, esa es una noble y gran profesión, pero, resulta que siempre me ha gustado leer cuentos para niños, cuando Max (su hijo), era chiquito yo lo leía cuentos y le hacía todos los personajes, las voces, por eso soy actriz ", destacó.

"Definitivamente no tendría la paciencia de una maestra, pero, en esta situación pongo mi granito de arena, para que sea muy agradable para los niños, con un inglés bastante claro, es muy bueno, porque mi mamá nos educó con los dos idiomas desde muy chicos y luego viví en California, mi inglés es muy americano, pero bastante neutro, es fácil para la gente, incluso hay muchos mayores que están siguiendo los cuentos para practicar", ahondó.

La actriz espera que está ventana que ha encontrado en la redes sociales, sirvan en el futuro para que la consideren en otro tipo de proyectos profesionales: "Nunca me ha llamado para hacer voces y la verdad es que soy muy buena, ojalá que con esto la gente conozca la Rebecca Jones que soy, no solamente la sufrida o la villana de las telenovelas", expresó .

Finalmente compartió que sigue muy bien de salud y que las revisiones que ha tenido tras el cáncer de ovario que sufrió, han salido bien: "Voy muy bien, ahorita, obviamente los doctores no quieren que ni me acerqué al hospital y me están vigilando a distancia, de hecho, hay veces que me viene a sacar sangre a casa para monitorear que todo esté en orden y, bendito Dios, todo muy bien", concluyó.