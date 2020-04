¿Chef Benito convertirá a Anahí en MasterChef?

Tras volverse tendencia por su platillo, la exRBD generó cientos de reacciones, entre ellos, el del famoso juez del programa gastronómico, quien está dispuesto en apoyarla con la preparación de algún alimento.

Así lo demostró a través de un mensaje dirigido a la también actriz, en el cual mostró su diversión al ver la mezcla de ingredientes que utilizó para su receta.

¡Acabo de ver el video! Creo que necesito un mezcal aunque sean la 9 de la mañana en Ensenada. No manches albahaca, tofu, tortillas de nopal. Bravo”, escribió el cocinero.

Ante su respuesta, la artista de 36 años confesó ser fan de Benito y su esposa, asimismo, en su defensa, señaló que al estar embarazada se le antojaban cosas raras.

Aaayy soy fan del chef Benito y su esposa ! Me encantaba su programa ! Abusé con el tofu verdad ? Bueno en mi defensa estaba embarazada , se me antojaban cosas muy raras ?? Jaaaaa ok no.