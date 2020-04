Mauricio Martínez dice que Paty Navidad publica 'pura babosada'

El actor mexicano Mauricio Martínez, respondió a las publicaciones que la actriz Patricia Navidad ha hecho en sus redes sociales en las que ha manifestado que la actual pandemia por COVID-19 es una farsa.

La actriz de telenovelas como Por ella soy Eva, ha publicado una serie de mensajes desde el comienzo del confinamiento en los que asegura que el COVID-19 es un montaje, creado como estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para controlar el mundo.

Ante esto el también actor Mauricio Martínez la calificó a Navidad como “perdida” luego de leer uno de sus más recientes posteos en el que la también cantante aseguró que el coronavirus desaparecía “iluminando nuestro ser interior con pensamientos positivos”.

“Creo que en el fondo Paty tiene buenas intenciones, pero creo que está un poco perdida, ¿cómo le ayudamos? pregunta seria”, escribió el famoso en su cuenta de Twitter, posteriormente Navidad publicó: “Salgamos a grabar hospitales, cada quien el que tenga cerca, si es verdad colaboremos y ayudemos, si es mentira, expongámoslo, las dudas sólo se quitarán de esa manera”.

Mauricio escribió en respuesta: “Lo que tuitea Patricia es muy irresponsable, incita a la gente a ir a grabar a hospitales, mi pregunta fue genuina: ‘¿cómo la ayudamos?’ lleva un rato compartiendo muchas cosas sin sentido, las enfermedades se dejan en manos de los médicos''.

En entrevista con Notimex, el actor habló acerca de su postura ante lo ocurrido: “Nos está pegando de manera diferente el coronavirus, lo que a mí me impacta mucho es ver la falta de sensibilidad y tacto de mucha gente, quienes desde un lugar de privilegio, realmente alejados de la realidad, de lo que está pasando, comparten muchas cosas en Facebook o Twitter y están mal informadas”, explicó.

“Veo a mucha gente que incita a sus seguidores a hacer cosas hasta peligrosas, actores incitando a ir a hospitales a grabar, o gente que dice que es una enfermedad para ricos o lo opuesto, hay quien dice que es nadamás para pobres y no”, contó en referencia a las publicaciones de quien interpretó a Zorayda Dumont de Zárate en Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Además, habló de cómo se vive la pandemia en Nueva York, donde actualmente reside: “No nos estamos dando cuenta de que esto no discrimina, nos afecta a todos, a algunos a mayor escala y a otros a menor escala pero yo por ejemplo estoy en el epicentro y el panorama es muy triste, me choca ser portador de malas noticias, pero así es, y no se necesita tener tanto sentido común para entenderlo”.

“Muchos no han entendido que el mundo no va a ser igual, no te das cuenta hasta que lo vives y eso es lo que me está pasando con México y lo veo en redes sociales, por eso prefiero seguir a gente inteligente, transparente y honesta, porque yo ya he perdido a más de siete personas en menos de dos semanas por coronavirus, uno se suicidó, entonces es fuerte”, agregó.

Finalmente expresó su molestia con relación a los mensajes de Patricia Navidad en Twitter: “Ya para qué le damos más publicidad a alguien que nada más está publicando pura babosada, es más importante el impacto que deja esto en el teatro y la economía”, concluyó.