Cuando la memoria les falla

¿Cantantes olvidan sus propias melodías?, sí, sí ocurre y bastante.

En estos días, Paulina Rubio y Ha * Ash fueron criticadas porque se les olvidó ciertas parte de sus melodías en unos conciertos en vivo que ofrecieron desde sus hogares.

Sin algo planeado, con errores, olvidando la letra, sin presión y de manera juguetona, las hermanas Hanna y Ashley entonaron dos canciones en una tranmisión ocurrida desde su cuenta de Instagram.

La cita fue el pasado jueves a las a las 8:00 de la noche. Antes de conectarse a su sitio entraron a la cuenta que patrocinó el evento, en donde cantaron en versión acústica Estés donde estés.

Tras varios problemas, después de algunos minutos, lograron conectarse con una fanática, pero no lograban verla así que la charla fue cortada.

"Mejor haremos, lo que sabemos hacer, que es cantar", comentó Ashley.

Mientras Hanna tocaba el piano, su hermana entonaba 100 años, sin embargo, no recordó bien las estrofas de la melodía, algo que los fans tomaron con humor.

"Hanna anda un poco desafinada", bromeó Ashley ante lo sucedido.

Algo similiar le ocurrió a Paulina Rubio la semana pasada. La llamada "Chica Dorada" ofreció un show acústico vía Instagram.

Fue a través de las redes sociales que fanáticos y haters de la ex Timbiriche mostraron su enojo y su apoyo a la cantante por haber cambiado algunas estrofas de sus rolas.

El breve show lo creó para invitar a los fanáticos a "quedarse en casa" o como ella lo pronunció "quedarse en causa".

Ni una sola palabra; Tal vez, quizás y El último adiós fueron las canciones que interpretó. Con la segunda fue con la que más batalló ya que le realizó cambios drásticos a las estrofas.

"Pau" tomó con humor lo ocurrido. A través de Instagram, puso un video en doble caja donde se burla de cada tropiezo que tuvo en dicho livestream al que refirió no ser un concierto cualquiera, el primero de ellos fue "yo me quedo en causa", en lugar de "en casa", del otro lado de la pantalla dedica un audio con el coro: "nada de esto fue un error", luego llegó el momento en el que olvidó la letra de su tema Tal vez, quizás y replicó con el estribillo: "yo no soy esa mujer".

Paulina y las hermanas Hanna y Ashley no han sido las únicas que han enfrentado tal situación.

En enero de 2018, Danna Paola fue atacada en redes sociales luego de que olvidara la letra de Amar y querer, tema de José José que ella interpretó cuando se presentó la bioserie del fallecido "Príncipe de la canción".

En 2010, a la cantante Thalía se le borró el cassette al sacar de su pecho el tema Equivocada durante una presentación de un programa en vivo.

"Tengo tantos nervios de estar aquí", dijo la cantante y luego se dispuso a interpretarlo.

En 2008, a Juanes se le cruzaron los cables al cantar el tema El rey de José Alfredo Jiménez. Al entonarlo dijo, "Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera voy a tener que llorar", en lugar de, "sé que tendrás que llorar". Juanes reconoció su error.

La chilena Javiera Mena acompañó a Alejandro Sanz en VIña del Mar en su edición 2016.

Con ella, el español vivió un momento incómodo ya que ambos intepretaron la canción Corazón partío, sin embargo, Javiera destrozó la melodía.