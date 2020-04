AGRADECERLO TODO, HASTA LOS MOMENTOS DE CRISIS

Vamos por el día 17 de #vibremospositivo viendo cómo crece esta comunidad, donde cada vez más gente se suma. Con esta misma vibra practicamos la meditación con nuestra querida Mercedes Guzmán, enfocándonos en el agradecimiento, y elevando nuestras vibras para compartirla con nuestro alrededor.

En esta ocasión tuvimos el gran gusto de tener a nuestra querida amiga y presentadora Nara Ferragut, desde Argentina, a quien conocí el año pasado en Miami durante un evento. De inmediato me llamo la atención su "buena onda" y su alegría constante, siempre con una sonrisa de esas contagiosas.

Nara nos habló sobre lo importante del agradecimiento, y nos recomienda el libro llamado Entrena tu mente, lidera tu vida, por Ana Pérez, que podemos descargar gratuitamente desde el sitio www.epepentrenatumente.com,

Nara nos comparte un fragmento del libro que en resumen nos dice que al estar agradecidos, generamos dopamina y oxitocina, ambas hormonas reducen el miedo y la ansiedad y nos traen una sensación de bienestar.

Nara nos comparte una técnica para comenzar a hacer nuestro hábito por las mañanas, si nosotros al despertar hacemos una lista por todo lo que nos sentimos agradecidos; el haber despertado, un techo, tu salud, tu familia, alimento y todo lo que venga a tu mente, hazlo con amor y dedicación para agradecerlo, verás como desde ese momento empieza a cambiar tu energía, muchas veces damos estas cosas por sentado por la simple situación de tenerlas diariamente pero no sabemos por cuánto tiempo. No esperemos a no tenerlas para valorarlas. Y si además de tu lista nos tomamos unos minutos extra para pensar en tres personas que te ayudaron en algún momento difícil, que hicieron algo por ti, o simplemente alguien que te sientas agradecido por tener en tu vida, Nara nos invita a enviarles un mensaje o llamarlos para agradecérselos. Verás como desde ese momento tu mañana va a iniciar de manera positiva y diferente. Probablemente sin querer también a ellos les estés cambiando y alegrando el día.

Nara también nos abrió su corazón y nos cuenta sobre su embarazo, su increíble historia, donde los médicos le decían que las probabilidades de ser mamá eran pocas, debido a su edad y a otros temas. Ella aplicó el agradecimiento y el no preocuparse demasiado, se dio cuenta, que al dejar todo en manos de Dios y dejar ir, apareció la noticia que tanto esperaba: estaba embarazada.

Hoy el mas agradecido soy yo, el haberme topado no sólo con Nara y ahora su bebé, sino que me dio la oportunidad de conocer a su esposo Charly, quien nos acompañará mas adelante en otra edición de Vibremospositivo.

Siento que tengo un "familión" de amigos en Argentina, gracias a este encuentro y seguro nos reuniremos para celebrarlo en alguna ocasión físicamente, cuando todo esto pase. Hay que agradecerlo todo, hasta los pequeños detalles, las pequeñas coincidencias.