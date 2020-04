Melissa Galindo saca Te advertí

La cantautora mexicana Melissa Galindo, compartió que la honestidad y fidelidad a su música y el proceso de composición de la misma, son factores importantes en su carrera, los cuales se ven reflejados en la letra de sus canciones, como Te advertí, tema que lanzó en colaboración con los cantantes Saak y Yhezid, a mediados de marzo.

"Soy muy fiel a lo que siento, a lo que compongo, a mis ideales y al respeto de pareja también, porque yo no le tiro a los hombres ni le tiro a nadie.

"Compongo temas románticos, algunos hablan sobre las cosas que me duelen y otros de cuando la estoy pasando bien por alguna razón. Es muy importante ser honesto con lo que uno siente", explicó en entrevista vía telefónica con Notimex.

Galindo, compartió que, aunque su trabajo en conjunto con Saak y Yhezid tiene toques de reggaetón, no considera que Te advertí, canción que suma más de 260 mil reproducciones en YouTube, sea una pieza que se pueda clasificar en ese género, pues procura mantenerse fiel a lo que tanto le gusta, el pop y las baladas.

"Con este tema, me basé en una historia que yo me inventé, me inspiré al escuchar la canción 'Tutu' de Camilo y Pedro Capo, y dije 'Quiero hacer una canción linda, que puedas dedicar, pero que también puedas bailar'.

"A mí lo que me interesa con esta canción es que la gente se divirtiera y que puedan cantarla y gritarla en el antro", añadió Melissa.

La cantante, quien participó en el programa de talento La Voz México, en el equipo de la cantante italiana Laura Pausini, explicó que ella se encargó de escribir la letra de la canción, en tanto que Saak, a quien conoció en el proyecto mencionado, fue quien creó la música, y finalmente se integró Yezhid, cantante que forma parte de la disquera a la que ella pertenece, y que le inyectó magia a la melodía.

"Cuando terminamos de componerla entre los tres, nos pareció una canción con buena vibra y divertida, y rapidísimo el equipo optó por sacar el video del tema", ahondó Melissa, quien en días recientes también participó, al lado de Kalimba y Oscar Calderón, en una versión de Rojo, tema del cantante de género urbano J Balvin.

Una vez que la cuarentena por COVID-19 termine, Galindo detalló que continuará con la preparación de su espectáculo en vivo, pues justo se encontraba afinando los detalles para una presentación en el mes de abril; "Nos vamos a poner a cantar con todo, porque ya me urge la tabla y estar en un escenario".