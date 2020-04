Coronavirus no libra a Britney Spears de tutela

La cantante Britney Spears seguirá bajo la tutela legal de su manager Judi Montgomery, puesto que la audiencia que tendría para ganar mayor libertad, se pospuso hasta el 22 de julio, debido a la cuarentena que vive el mundo por el COVID-19.

La cantante fue puesta bajo la tutela legal de su padre en 2008 cuando tuvo severos problemas siquiátricos, de hecho fue internada en una clínica para ser tratada, de acuerdo a una nota publicada por Yahoo.

Y es que la cantante escenificó grandes escándalos en los que la droga fue la protagonista a tal grado que de 2005 a 2010 la hicieron se la portada de diarios y revistas que daban cuenta de sus excesos.

Llegó al grado de dormir en un estacionamiento en condiciones deplorables. Todo esto también la llevó a perder la custodia de sus hijos Jayden y Sean en 2007. En ese año fue cuando se afeitó la cabeza dejando al mundo boquiabierto con la imagen devastada de "La princesa del pop".

Otro escándalo que dio al traste con su imagen y capacidad para gobernarse por sí sola, fue el hecho de atrincherarse con sus hijos y no querer dárselos a su expareja y padre de los niños, Kevin Federline, hecho que fue seguido y documentado por los paparazzis, casi en tiempo real.

Todo esto fue determinante para que el juez determinará ponerla en tutela legal, primero de manera temporal y después permanente. Pero el año pasado, Jamie Spears, su padre, transfirió ese poder a Montgomery, argumentando problemas de salud para seguir ejerciendo esa responsabilidad.

De esta forma, la manager es la que tiene acceso a toda la información médica de la cantante y es quien decide que personas están cerca de ella, para su seguridad.

Pero no sólo eso, al estar bajo tutela legal, Britney Spears, de 38 años, no tiene autonomía de sus finanzas, ni en todos los aspectos de su vida.

En 1997, Britney firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, ...Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente.

En el 2000 lanzó su segundo álbum, Oops!... I Did It Again, que colocó 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un ícono pop y rompieron récords de ventas.