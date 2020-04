Otro youtuber ignora el confinamiento

En plena fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19, sin cubrebocas (cuyo uso es obligatorio en Coahuila) y a bordo de su patineta, el youtuber Juan Castelo mostró que el centro de Saltillo está semivacío.

"No es que no lo quiera usar ni que no me guste usarlo, pero… nunca he usado esas madres ni porque soy otaku y pues no lo uso", comenta para justificar el hecho de no portar tapabocas.

Tal y como se anunció, para tratar de frenar los contagios del Covid-19 que siguen en aumento, por decreto del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, desde hace 15 días todas las personas que tengan que salir de sus hogares tienen que ponerse alguna mascarilla o serán amonestadas por la policía.

Castelo inició su recorrido en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, luego siguió por la calle de Victoria donde muestra que algunos de los comercios permanecen abiertos, mientras que la mayoría está cerrado.

Durante su trayecto por la Alameda que está acordonada y se prohíbe sentarse en las bancas, Castelo insiste en que son pocas las personas que caminan o pasan en vehículos y señala a un perro que deambula en el centro de la ciudad.