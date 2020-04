Jorge Linares busca la revancha en ring

El boxeador venezolano Jorge Linares, excampeón Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), le gustaría abrirse camino hacia una revancha con el ucraniano Vasyl Lomachenko.

Linares regresó a la división que reinó tiempo atrás en febrero del presente año, cuando detuvo al mexicano radicado en California, Carlos Morales.

La pelea ante Lomachenko tuvo lugar en mayo de 2018 en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. El vinotinto marcó el primer derribo de la carrera profesional del ucraniano, pero el dos veces ganador de la medalla de oro olímpica realmente pudo volver a ganar, cuando noqueó a Linares con un gancho de hígado en el décimo asalto.

Linares tenía programada una pelea con nuevo prospecto en la división, el invicto de padres mexicanos Ryan García. Una vez que se resuelva la pandemia del coronavirus, no se sabe si la contienda sigue agenda tanto con las promotoras, como con las televisoras.

Si es posible, a Linares le gustaría llevar a Lomachenko al ring para hacer las cosas bien.

"Sí, tal vez algún día. Tengo una buena relación con Lomachenko. La última vez que lo vi fue en el Congreso de la OMB en Japón. Y él también quiere esta pelea. Pero ahora estoy un poco más abajo en el ranking, y él está arriba. Entonces necesito levantarme. Y tuve una pelea excelente (con Morales). Tal vez en la próxima pelea, tal vez este año, tal vez el próximo, pero estoy lista para esto", dijo Linares.

"Recuerdo muy bien que estaba en excelentes condiciones para la pelea contra Lomachenko. He tenido una experiencia increíble con él porque es el mejor boxeador que he enfrentado en mi carrera profesional y aficionada. Es el mejor campeón, él me dio mucha experiencia.

Pero quiero una revancha, así que estoy entrenando muy duro. Realmente quiero pelear contra Lomachenko una vez más. Esto se trata de estrategia. Necesitamos desarrollar una buena estrategia. Siempre es importante en boxeo".

Lomachenko, quien posee los cinturones ligeros de la franquicia del CMB, la AMB y la OMB, será conducido a una unificación con el campeón de la FIB Teófimo López en el otoño.