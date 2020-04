Noelia agradece a empleados de la construcción del campo

View this post on Instagram

Este Especial Agradecimiento es para los Trabajadores de la Construccion y del Campo. Quienes aun en estos momentos tan dificiles en muchos Estados de la Union Americana han seguido trabajando por ser considerados Trabajadores Escenciales. GRACIAS! Ya que Su Valentía a contribuido a que no pare del todo la Productividad en el País. CUIDENSE MUCHO! Y exijan a sus empleadores el equipo necesario para Protegerse.