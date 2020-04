De Sociales...

HOLA, HOLA… Ultimo fin de semana del mes.

La estupidez insiste siempre; se daría uno cuenta de ello, si no se pensase constantemente en uno mismo. Sobre este particular, nuestros conciudadanos eran como todo el mundo: pensaban en sí mismos, o, dicho de otra forma, eran optimistas; no creían en las calamidades. La calamidad no está hecha a medida del hombre; por lo tanto, se concluye que la calamidad es irreal; es una pesadilla que va a pasar. Pero no pasa siempre, y de pesadilla en pesadilla, son los hombres los que pasan y los optimistas en primer término, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos, no eran más culpables que otros; simplemente olvidaban ser modestos, pensaban que todo era posible para ellos, lo que equivalía a pensar que las calamidades eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, preparaban viajes y tenían opiniones. Porqué habrían de pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre en tanto haya calamidades. En las últimas semanas, esta novela se ha reeditado profusamente en Francia, Italia y España. Se calcula que en estas semanas se han vendido más de 300 mil ejemplares.

Continuando con Porfirio Díaz… Huérfano de padre desde los tres años, Porfirio Díaz ingresó en el Seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía derecho civil; en adelante sería seguidor suyo en lo político. El Instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica.

