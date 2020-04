Tom Hanks regala máquina de escribir a niño víctima de bullying

Corona De Vries, un niño de ocho años, escribió una carta al actor Tom Hanks, quien junto a su esposa fueron diagnosticados con COVID-19, en la que contó que en la escuela lo molestaban debido a su peculiar nombre.

El actor de 63 años, vio el testimonio del niño australiano por televisión y decidió escribirle una carta hecha en una máquina de escribir de su propiedad, y que después obsequió al pequeño, a quien ya considera un buen amigo.

El pequeño Corona, perteneciente al sur de Australia de la región Gold Coast, narró que en su escuela era acosado con burlas, por su nombre, el cual, resaltó, le gustaba mucho, sin embargo, la situación lo hacía sentir triste todo el tiempo.

"Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus. ¿Están bien?”, escribió Corona. “Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", escribió en su carta con fecha del 6 de abril.

Tom, le hizo ver que su nombre era lindo, y le explicó que su nombre era “como el anillo al rededor del sol, como una corona”; a su le indicó que pensó en él cuando vio su máquina de escribir y por eso se la obsequió, para que después el pequeño volviera a escribirle, tanto a él como a su esposa Rita.

"¡Tu carta hizo que mi esposa y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos. Te vi en la televisión, a pesar de que ya estaba de regreso en los Estados Unidos, y completamente sano"

“Pensé que esta máquina de escribir sería adecuada para ti. Lo había llevado al Gold Coast, y ahora está de vuelta contigo. Pregúntale a un adulto cómo funciona y úsalo para escribirme”, escribió en la carta dirigida al pequeño.