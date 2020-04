Ernesto Valverde asegura que entrenar con Messi no se compara con nada

Ernesto Valverde, ex director técnico del Barcelona, aseguró este viernes que entrenar con el argentino Lionel Messi "no se puede comparar con nada", pues además de su talento, es un futbolista que saca lo mejor de sus compañeros.

"Entrenar con Messi no se puede comparar con nada. Es muy difícil decirle si has visto a un jugador o a otro cuando él está haciendo algo en el entrenamiento que ni siquiera has visto tú. Es fácil de entrenar y tiene un gran impulso respecto al grupo", explicó en una videoconferencia con otros técnicos españoles.

El "Txingurri" estuvo al mando de la escuadra blaugrana durante dos años y medio. Logró ganar dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero las catastróficas eliminaciones de la UEFA Champions League ante la Roma y Liverpool fueron detonantes de su despido el pasado mes de enero.

"Messi tiene una gran ambición por ganar y eso hace que sienta una gran obligación con el club y el juego. Por eso obliga a todos sus compañeros a estar a un nivel altísimo. Verlo jugar de lejos impresiona, pero de cerca se dimensiona aún más", añadió.

En el reemplazo de Valverde llegó el estratega cántabro Enrique Setién, quien esta semana cumplió 100 días en el banquillo culé y aún no ha terminado de convencer a la afición del Barcelona, a pesar de hacerse con el liderato liguero antes de la suspensión del futbol por la pandemia de COVID-19.