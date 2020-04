Negocios en Torreón enfrentan dudas sobre si pueden abrir o no

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, pidió ceñirse a los documentos y a la legalidad, por lo que recomendó que cuenten con cartas sobre el servicio que brindan, por ejemplo, sin son proveedores del sector médico o surten a las actividades esenciales.

Consideró que es necesario revisar cada uno de los casos en particular, pues el decreto federal también contempla a negocios que no son precisamente de actividades esenciales pero que requieren permanecer abiertos porque al menos así logran cubrir la nómina y, para los cuáles, el suspender su operación significaría no volver a abrir. Sin embargo, deben cumplir con todas las medidas sanitarias.

"Estos negocios han bajado el número de personas que tienen trabajando en un mismo turno, mandaron a una parte a hacer home office o acordaron con ellos un pago de su sueldo, en ese sentido, estamos buscando que la economía no decaiga pero sin ser irresponsables en acatar las recomendaciones que la autoridad así lo demande", comentó.

El decreto publicado por los gobiernos estatales para reducir la movilidad y prevenir el contagio por COVID-19 en la Fase 3 implica la restricción para quienes circulen por la calle, por lo que el empresario recomendó a los negocios mantener a su personal acreditado mediante la portación de gafetes, además de que cuenten con copias de la documentación que avala su actividad en el marco de la emergencia sanitaria.

Cuerda Serna señaló que vienen días muy complicados en términos de la salud y consideró necesario que se acaten las medidas, pues admitió que sí hubo irresponsabilidad en cuanto a los casos de fiestas y reuniones que fueron denunciados en las últimas semanas en la región, en plena pandemia.

"El decreto del estado no es punitivo, viene a llamar a la consciencia de los ciudadanos, a reconvenir y ya la tercera, en una falta administrativa, es muy distinto a imponer una cuarentena o sanciones directas", expresó.