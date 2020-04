Sophie Turner luce su embarazo en calles de California

En la fotografía aparece a la actriz de Game of Thrones luciendo su pancita de embarazo, pese a que intentó ocultarla bajo una chamarra holgada azul marino.

Debido a la situación actual por la pandemia de COVID-19, la pareja hizo caso de la recomendación del uso de cubrebocas para evitar el contagio de la enfermedad.

Recientemente, Jonas y Turner, se solidarizaron a la causa, por lo que donaron 100 comidas al hospital East LA Doctors a través de la fundación Fueling The Fearless, que hizo eco de su generosidad.

Durante la cuarentena, ambos han participado en algunas transmisiones en vivo de los Jonas Brothers, en los que Sophie a dejado ver su abultado vientre.

Pregnant Sophie Turner baking brownies on IG live with Joe Jonas, without addressing any of the rumours is a mood.good for them. Thank you for the lively live-streams!pic.twitter.com/bT25PB8Wve