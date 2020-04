Ahorro en tiempos de cuarentena

No son tiempos típicos. Las condiciones actuales no tienen precedentes en nuestra vida, y los efectos duraderos saldrán de estos obstáculos. Lo cual no es algo malo en sí mismo, siempre y cuando seamos capaces de hacer los ajustes necesarios.

Un lugar para hacer tales ajustes está en nuestras finanzas. Mientras que ciertos gastos pueden haberse vuelto más costosos, existe la oportunidad de adaptarse a estos desafíos. Podemos aprovechar esta oportunidad para revisar nuestras declaraciones o presupuestos pasados. Allí se pueden identificar los gastos que no tienen sentido en este momento, naturalmente debido al cambio de nuestras prioridades. Y a partir de esto, se pueden reasignar los gastos no necesarios a un fondo de emergencia o a una cuenta de ahorro como las que ofrece Iban Wallet. Aquí te mostramos algunas opciones disponibles para que puedas iniciar con un plan de ahorro. Transporte Debido a que estamos en auto-aislamiento, podemos hacer uso del dinero destinado al transporte público, peajes o a la gasolina. Aquellos que pueden arreglárselas para quedarse en casa pueden tener potencialmente una gran porción de ingresos allí que pueden canalizarse hacia algún lugar más productivo. Compras Esta puede ser una pregunta difícil, derivada por las circunstancias. ¿Qué es realmente necesario? Todos necesitamos ropa, pero tal vez esta sea una oportunidad para ver lo que tenemos y evaluar cuánto añade a nuestras vidas. Eso también incluye comprar comida. Deberíamos tomar lo que necesitamos, o arriesgarnos a desperdiciarlo o a consumirlo en exceso, como aquellos chocolates que se antojan cada vez que entramos a la cocina. Un buen vistazo a nuestro entorno estos últimos días puede ayudar a entender lo que es esencial. Entretenimiento Pensando en los entornos sociales, la forma en que interactuamos con nuestros amigos puede significar incurrir en más gastos, de restaurantes, espectáculos y otros lugares. Y el día de hoy debido al aislamiento social, nuestras reuniones se encuentran en el plano virtual, quitando un poco de presión a la cartera. Por otro lado, aunque ya hayas visto todas las películas de Netflix, no es necesario que pagues por novedades en otros portales. Dáte una vuelta por los espectáculos en línea que están otorgando de manera gratuita ciertas plataformas. Hay conciertos, obras de teatro, ópera y mucho más. Esto dejará espacio para las finanzas crecientes. Viajes y otros grandes gastos de boletos Si ya tenías programado un viaje que ha sido pospuesto o bien estabas pensando en irte de viaje pronto, puedes considerar la opción de dejarlo por un momento de lado y utilizar ese presupuesto para que trabaje para ti, como lo sería a través de una cuenta de ahorro de Iban Wallet con intereses del 2.5% y 9% Hay que recortar los gastos es un paso, pero equilibrar el crecimiento es un factor que debe tenerse en cuenta. Y para el aumento en tus ahorros, se puede aprovechar un tipo de moneda que mucha gente tiene ahora más que antes: el tiempo.