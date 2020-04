El Hijo del Fantasma busca campeonato de la NXT

Con Jordan Devlin sin poder salir de Irlanda, debido a las restricciones impuestas por la contingencia sanitaria que provocó el coronavirus, el campeonato crucero de la marca NXT en la WWE tenía que ser puesto en circulación de alguna forma.

Así que el emporio estadounidense decidió buscar a un monarca interino y el torneo fue el pretexto ideal para el debut oficial (en televisión) del Hijo del Fantasma en la empresa.

Nombrado en primera instancia como Jorge Bolly, un personaje que lucharía sin máscara, el proyecto cambió y el enmascarado mexicano apareció en el certamen con su emblemática incógnita.

Dando muestras de su calidad técnica, el heredero del Fantasma acabó con Jack Gallagher, para apuntarse su primer victoria en el Grupo B.

"Muchas gracias, estoy a un paso de ese campeonato crucero, vamos a ganarlo juntos, porque juntos estamos en esto", compartió el esteta mexicano tras el triunfo. Ni siquiera el sorpresivo ataque de un grupo de encapuchados le arrebató la sonrisa. "Conmigo no pueden, yo soy de México. No sé quién es esta gente pero no me detendrán", advirtió.

Además del Hijo del Fantasma, el japonés Kushida también salió avante en su combate, mismo destino de Jake Atlas.

Tras dos semanas de batallas, las posiciones actualizadas son las siguientes: En el Grupo A, Kushida y Jake Atlas (1-0); mientras que Drake Maverick y Tony Tese suman un descalabro.

En el pelotón B, Akira Tozawa y el Hijo del Fantasma van 1-0; dejando en cero a Jack Gallagher e Isaías Scott.

Los participantes competirán contra cada uno de los otros tres miembros de su grupo. El gladiador con el mejor récord en cada grupo avanzará al duelo por campeonato.