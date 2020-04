Inhabilitan espacios públicos en Torreón

Debido a la pandemia del COVID-19, autoridades municipales han comenzado con la aplicación de medidas restrictivas al uso de espacios públicos en Torreón. Ya han sido clausuradas bancas, canchas y áreas comunes en plazas y parques.

Así lo informó el Ayuntamiento de Torreón durante el jueves, se detalló que la medida pretende inhibir el uso de dichos espacios entre la ciudadanía, precisamente para garantizar que no existan aglomeraciones de paseantes en la vía pública.

Las acciones de inhabilitación de tales espacios comenzaron desde el miércoles en la tarde en lugares como la Plaza Kennedy, Parque Fundadores, Plaza del Eco y el parque de la colonia Aquiles Serdán. Las autoridades señalaron que esas medidas se seguirán extendiendo, pero tampoco se ofrecieron detalles sobre los siguientes lugares por visitar.

El Siglo de Torreón realizó un recorrido por espacios como la Plaza de Armas durante ayer jueves para verificar el avance de esa medida restrictiva, pero aún no se habían clausurado sus bancas y fuentes.

Precisamente la Plaza de Armas es uno de los espacios más frecuentados por personas de la tercera edad, quienes ocupan sus bancas desde temprana hora, especialmente los fines de semana; en el lugar también se registra una aglomeración regular de vendedores de alimentos ambulantes y hasta predicadores religiosos.

Fue durante la presente semana que se declaró la fase 3 del contagio del COVID-19 en todo el país. Una de las principales instrucciones del Gobierno federal es el de limitar al máximo el contacto físico entre personas, ya que la transmisión viral se ha acelerado en casi todo el país.

La Dirección de Salud Municipal de Torreón llamó además a la población a que se extremen las medidas de precaución ante el contagio viral. El titular de la oficina, Manuel Acuña, señaló la importancia de que se acate la determinación de usar cubrebocas en todo momento si se está en la vía pública, además de que se debe procurar el distanciamiento social y no estar en aglomeraciones de personas, incluyendo fiestas familiares o reuniones sociales en general.

"La población tiene en sus manos la posibilidad de ayudarnos a contener el COVID-19, si se queda en casa y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. En esta fase 3 se deben evitar reuniones y aglomeraciones, es el momento de ganarle a la curva de crecimiento por casos en la población, la forma de contener el virus es evitar salir de casa", señaló Manuel Acuña.

Restricciones

Medidas ante la fase 3 de la pandemia en México. *Ya no estará permitido usar bancas, canchas deportivas, andadores de atletismo, juegos infantiles u otras áreas de parques públicos. *El riesgo de contagio es mayor a medida que avanza la pandemia del COVID-19 en territorio mexicano. *Piden no salir de casa si no es necesario.