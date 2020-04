Ricardo La Volpe anuncia su retiro como técnico

El exjugador argentino Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico a los 68 años, luego de su última experiencia en Toluca, aunque dejó en claro que seguirá ligado al futbol como director deportivo.

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más", dijo quien fuera estratega de la Selección Mexicana a un programa de ESPN.

"Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, ni con los profesionales", añadió.

Tras su carrera como futbolista, comenzó su andar en los banquillos en la temporada 1983-84 con el Oaxtepec, profesión que mantuvo más de 30 años con diversos clubes en México y el extranjero, además de dirigir a selecciones.

Cuestionado de si no dirigiría más, dejó en claro que "no, no, después de lo que me pasó en Toluca, ya…", por lo cual Diablos rojos fue su última aventura en los banquillos.

También dirigió a clubes ecomo América, Guadalajara, Atlante, Atlas, Toluca; en el extranjero a los argentinos Boca Juniors, Banfield y Vélez Sarsfield, además del Pyramids de Egipto.

Estuvo como timonel de la selección de México, a la que llevó a los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, además de ganar la Copa Oro en 2003; también estuvo al mando del combinado de Costa Rica y fue subcampeón de la Copa Centroamericana 2011.

El jugador de Tigres, Jesús Dueñas expresó su consternación ante el retiro como entrenador de La Volpe, a quien considera como un precursor en el futbol mexicano.

"Es un entrenador que aportó mucho al futbol mexicano. Nos hizo jugar la Confederaciones, era una selección que jugaba bien, era ofensivo, una lástima que se retira", comentó.