Sebastián Rulli diverte en TikTok

Sebastián Rulli subió un video a su cuenta de Instagram en donde recrea uno de los momentos más cómicos que se han visto en televisión.

Rullí quiso agregarle un poco más de comedia y escribió que ese, el que sale en el video, no es él.

"Alguien ha creado una cuenta de tik tok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera!. (sic) Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable".

El video hace referencia a una entrevista que recibió una mujer que fue víctima de violencia, sin embargo, el reportero le comentó que ella se encontraba embarazada. Ante esto, la mujer le respondió "No, no estoy embarazada. Es panza normal. No se preocupe".