Mujer se desvanece y muere; iba al médico

Mujer con posible cuadro de COVID-19 pierde la vida en calles de la colonia J. Luz Torres de Torreón, se dirigía al médico cuando cayó desvanecida en el pavimento.

Los hechos se registraron durante la mañana del jueves sobre la calle Matías Gurrola entre Pablo Olvera y Gabino González, cuando la fémina posiblemente infectada caminaba de la mano en compañía de su madre, María de La Luz y en un momento se desvaneció sin reaccionar más por lo que pidieron auxilio a la línea de emergencia 911.

Los primeros en arribar al lugar fueron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismos que a su vez solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, indicando que enviara la unidad especialidad en atención de casos de COVID-19 puesto que los datos proporcionado por la familiar indicaban que se trataba de un caso sospechoso.

Los paramédicos, arribaron hasta el punto y al tomar los signos vitales de la mujer encontraron que ya no contaba con vida, declarando su muerte de manera formal.

En tanto los agentes preventivos se retiraron del lugar y dieron parte a las autoridades del sector Salud y en cumplimiento al protocolo establecido entregaron la patrulla para su sanitización, en tanto los miembros de la cuadrilla que atendieron el reporte quedaron aislado, por lo que permanecerán fuera de sus funciones los próximos 15 días.

De acuerdo con la información proporcionada por las mismas autoridades la fallecida respondía en vida al nombre de María Candelaria de 54 años de edad, quien desde hace aproximadamente siete días había presentado tos, gripe y dificultades para respirar; sin embargo, fue hasta la mañana de este jueves cuando los síntomas se complicaron y por ello decidieron acudir al médico.

Hasta el momento el caso no ha sido confirmado como positivo a COVID-19, no obstante, debido a los síntomas que presentaba la ahora fallecida, se determinó seguir le protocolo de actuación en caso de fallecimiento por coronavirus, lo que implica que el cadáver no será enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia y de acuerdo con los lineamientos de Salud, el cadáver irá directamente a la funeraria para el procedimiento correspondiente que incluye la indicación de no congregarse por lo que únicamente pueden estar menos de 10 personas durante el velorio.

Se ignora si la familia de la fallecida fue puesta en cuarentena o si el personal de Salud ya se puso en contacto con los mismos para realizar las pruebas necesarias a fin de confirmar o descartar el caso.

Asesinato

Encuentran cuerpo sin vida cerca de la Supercarretera. *Fue reportado la tarde-noche del miércoles. *Se encontraba en el paraje conocido como Rancho Viejo, por la caseta de cobro Coscomate. *Era un hombre de unos 33 años de edad y presentaba ya un avanzado estado de descomposición. *Autoridades ministeriales detectaron a simple vista que presentaba al menos una herida de bala en el abdomen. *El cadáver no había sido identificado hasta ayer.