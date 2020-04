Por cuarentena, ingresos de apps de compras crecen 50% en México

Los ingresos de aplicaciones de compras crecieron 50% entre el 7 y el 20 de abril, según el reporte The Coronavirus on App Installs and Marketing Budget de AppsFlyer. La instalación de aplicaciones tuvo un incremento de 29% y su uso creció 13% durante la semana del 7 de abril, informó la consultora en un comunicado.

"En general, los ingresos de las apps en todas sus categorías se dispararon casi un 30 por ciento del 31 de marzo al 20 de abril, sin cambios significativos en instalaciones y uso", destaca. Por categorías, las aplicaciones de juegos registró un aumento en instalaciones no orgánicas, es decir, por medio de publicidad, de alrededor de 76% la última semana de febrero. Sin embargo, en las últimas semanas los juegos tuvieron un descenso en instalaciones no orgánicas de 8% y 6% en orgánicas. En cuanto a los ingresos, estos aumentaron 36% en el caso de midcore y 15% en hardcore. La categoría de educación tuvo un aumento de 13% en ingresos entre el 31 de marzo y 20 de abril, aunque las instalaciones no orgánicas cayeron 20% en el mismo periodo. El uso de aplicaciones de estilo de vida subió 53% en un mes y 26% en ingresos del 14 al 20 de abril, indica el reporte.