Lagunero le apuesta al pop

Hay un lagunero que quiere que toda la gente se "mueva" al ritmo de su música. Su nombre es Marcel Thomas.

El cantante de pop promueve actualmente su disco A contra luz, el cual comienza a darle gratas satisfacciones en poco tiempo. Su deseo es que este género no muera, al contrario, retome la fuerza que tenía no solo en México sino en Latinoamérica.

Marcel platicó con El Siglo de Torreón de su material discográfico y de cómo está viviendo este confinamiento que le ha permitido reencontrarse consigo mismo y además componer nuevas melodías.

-¿Cómo te encuentras ahora que se vive este confinamiento?

Creo que esta situación vino a crear más conciencia en el mundo para disfrutarnos más y valorar lo que está alrededor de nosotros, todas las personas extrañamos y valoramos más una buena plática en un café, una buena compañía

Valoramos más las cosas que tenemos y esto vino a transformar a la humanidad, estoy seguro que terminando esto veremos las cosas con otros ojos y el mundo al que nos enfrentaremos será mucho mejor que antes.

-¿Cuál es el tema que promueves?

Estoy muy contento de lanzar el primer sencillo de mi primer disco. Este primer sencillo se llama Muévelo. Los géneros que fueron mis principales influencias son trance, EDM y pop. Muévelo es una canción que te levanta el ánimo, quieres bailar y es un himno dedicado al amor universal.

Este tema tuve la oportunidad de componerlo con Marcela de la Garza, Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal. Me emociona demasiado escucharlo en diferentes antros del país y es una de mis canciones favoritas de mi disco.

-Además de este tema, traes un disco completo, ¿No es así?

Estoy lanzando mi primer material discográfico y lleva por nombre A contra Luz. La preparación de este álbum nos tomó al rededor de un año y fue a principios del 2019 que comenzamos a componer canciones y a definir el género que buscábamos para el disco.

Este disco tiene canciones movidas y baladas apostándole al género electro pop. Las letras de las canciones quisimos que fueran completamente universales sin implicar un género, vivimos en una época donde el amor es completamente libre y universal. A Contra Luz es un himno a la libertad.

-¿Con quiénes trabajaste para darle vida a este material?

Tuve la fortuna de toparme con personas que ayudaron a aterrizar mis ideas y materializarlas. Los productores de mi disco son Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal. Y fui doblemente afortunado ya que en la última fase de la producción del disco se unió Marcela de Garza.

Me encanta este equipo porque ellos han hecho temas para las influencias más importantes del pop mexicano como Gloria Trevi, Mónica Naranjo, Fey, Los Claxons, Erick Rubin, Chucho Rivas, María José, Lemongrass, Belinda, Thalía y entre otros más.

-¿Cuánto tiempo llevas en los escenarios?

No comencé estudiando música, mi carrera comenzó a los 12 años haciendo teatro, tuve la fortuna de tener como maestra a una productora lagunera que admiro con todo mi corazón que se llama Cony Múzquiz Hadad, es una actriz increíble y como productora es algo de otra dimensión, ella fue quien me hizo enamorarme de un escenario.

A los 17 años entré a estudiar con Carlos Ruiz otro gran productor y actor lagunero, y él me hizo tener una enorme pasión por la comedia musical, Carlos siempre se preocupó por la preparación de todos nosotros y tuvimos la oportunidad de tener como coach vocal a Beto Castillo, reconocido actor.

-¿Cuál fue tu primera gran oportunidad?

Precisamente con Carlos Ruiz. A su lado tuve la oportunidad de montar el musical Jesucristo Superestrella dando vida al personaje protagónico Judas. Tras cumplir 18 años, comencé a cantar en bandas en diferentes ciudades del país y así fue cómo comencé a conocer músicos y cantantes que han sido grandes maestros para mí.

-¿Cuál fue el detonante que te hizo darte cuenta que tu destino era la música?

Que la vida solo la vivimos una vez y solo tenemos una oportunidad para hacer lo que queremos, la vida es un segundo y necesitamos darle lo mejor de nosotros para poder recibir de ella lo mejor.

Me encantan muchas cosas pero la música me transforma, debemos hacer lo que nos ayuda a ser mejores, lo que nos hace felices y a mí la música me ha enseñado esa gran lección, por eso la decidí dedicarme de por vida.

-¿Qué aspiraciones profesionales tienes?

Creo que todos los artistas en general buscamos ser escuchados y deseo que mi música pueda trascender en la vida de las personas, sin importar su religión, su preferencia sexual, quisiera que mi música sea una manera de libertad de expresión para la gente y que siempre se sientan libres.

Vienen más discos y espero en un mediano plazo estar presentándome con mis shows en diferentes ciudades del país y América Latina. El pop mexicano debe ser escuchado en más partes del mundo".

-¿Cuál es el mayor obstáculo que has enfrentado en esta carrera?

Te topas con muchos "No", "No se puede", "Es difícil", "No es posible" y creo que mucha gente por ese motivo se desanima.

Esta carrera es de constancia y disciplina. No es sencillo, pero todo es posible siempre y cuando quieras lograrlo.

Muchas personas van a dudar de ti en el proceso, solo te tienes que asegurar que dentro de esas personas no estés tú. En muchas ocasiones no es suficiente solo el talento, todo debe ir acompañado de una buena actitud para afrontar todo y principalmente creer en ti mismo.

-¿Qué mensaje le das a los laguneros?

Torreón es mi casa, es la ciudad que me ha visto desde niño, que me ha visto crecer en todos los aspectos. Gracias por todo su apoyo en estos años, a la gente del Siglo de Torreón que me hacen sentir en mi casa. Mi música siempre será dedicada para mi ciudad y siempre con mucho orgullo llevaré en alto el nombre de la Comarca Lagunera.