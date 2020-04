Mon Laferte se siente 'Biutiful'

La cantante chilena Mon Laferte lanzó recientemente su nuevo tema Biutiful, que habla acerca del amor propio, con el que también estrenó el clip musical en un formato casero.

La intérprete de Mi buen amor, platicó en entrevista sobre los pormenores de su último trabajo musical, así como el proceso creativo de la canción y el videoclip, que grabó en el apartamento de su mejor amiga.

"La escribí poquito antes de entrar en cuarentena y venía escuchando música muy noventera, ahora hay como todo un boom con la música de los noventa y primero fue para tener una canción diferente, porque mis canciones son más para llorar, una cosa muy dramática y teatral, entonces tenía ganas de hacer algo más ligero", reveló sobre el proceso lírico.

"Creo que era necesario, me ha servido para estos días de encierro y le ha servido a la gente, fue un pretexto para disfrazarse, subir videos, además ha caído bien la canción justo en este momento", agregó la cantante de 36 años.

Al cuestionarle sobre cómo se identifica con el sencillo, confesó: "Para mí es un mantra para recordarme que todo está bien, que soy bella, es algo que me ha costado.

"Durante mi vida siempre he estado pendiente de mi imagen, haciendo dieta y esas cosas de mucho estrés, porque nací y crecí en un contexto muy conservador, en el que somos más valoradas por cómo nos vemos, que por lo que podemos aportar a la sociedad y hoy me siento mucho más libre y acepto mucho más mi cuerpo", expresó.

"Hay días en que todavía me levanto y mi cuerpo no me gusta, pero creo que la mayoría del tiempo eso ha pasado a segundo plano y hay cosas que ahora son mucho más importantes para mí; entonces, me gusta poder gritarlo a los cuatro vientos, porque no es tan importante y me siento bien conmigo, me caigo bien, me quiero, eso es importante sobre todo ahora en cuarentena", añadió.

Sobre los detalles del video musical platicó: "Yo vivo en Tepoztlán y cuando vengo a la Ciudad de México tengo un cuarto en la casa de mi mejor amiga y la pasamos muy bien haciéndolo. Ella me tiraba ropa, literalmente fue un momento de amigas y disfrazarse fue muy divertido. Es un video casero y para mi fue una prueba superada y me da hasta pudor decirlo, pero me daba miedo hacerlo", admitió Laferte.

"De pronto, la gente se preocupa por lo que dirán en las redes, porque los videos deben tener mucha producción, retoques y filtros; pero dije 'okay, voy a grabar un video casero' no tiene ningún filtro de nada. Así soy yo, vamos para adelante, me ha hecho sentir muy bien la canción y el video", dijo Laferte.

Tras leerle un comentario, de uno de sus fanáticos, sobre su nuevo audiovisual, que decía: "Hace lo que quiere y canta lo que quiere, es luminosa, polémica, es única", la compositora expresó: "Qué bonito comentario, me encanta, yo creo que yo no termino de darme cuenta del impacto que puede tener una acción mía; pero si siento que esta canción puede ser de ayuda en esta situación tan crucial y ese comentario habla sobre la libertad, que es algo que hay que buscar, hacer cosas que nos hagan sentir bien y que no lastimen a nadie", dijo con emoción.

Finalmente, tras preguntarle si Biutiful formará parte de su próximo material discográfico, Mon respondió: "No sé si va a formar parte de un álbum, la verdad no tengo idea; últimamente he estado soltando canciones solas, como nunca había hecho. Siempre soy muy de álbumes, aunque me gusta tener las cosas sueltas y no tener un plan, porque normalmente siempre tengo todo planeado. Mi vida la tengo planeada a un año y eso es una forma de encierro", dijo para concluir.