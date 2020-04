EFECTO MARIPOSA

En el día 15 de la transmisión en vivo de nuestro espacio virtual Vibremospositivo, hablamos sobre el tema de comunidad, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas por los demás?

Te recomendamos la meditación con Mercedes Guzmán, donde hablamos efectivamente de cómo el efecto mariposa es un fenómeno que funciona no solamente para lo malo, sino para lo bueno. Cualquier acción que realices o dejes de hacer, afecta a tu comunidad por más pequeña que sea. Y sobre todo, la intención con la que actuamos tiene un gran impacto en nuestro entorno. Con esto te invitamos a que comencemos a trabajar en nuestro interior, en nuestra mente positiva, generando buenas acciones para que toda esta energía se propague y llegue hasta el rincón más pequeño del mundo.

Si no sabes cómo puedes aportar a tu comunidad, podemos comenzar con este ejercicio, contesta estas preguntas sin juzgarte y lo que salga de tu corazón:

1. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi comunidad?

2. ¿Cuales son mis ventajas y recursos para ayudar a mi comunidad?

3. ¿Qué causas específicas me gustan?

4. ¿Cómo puedo aportar a estas comunidades?

5. ¿Cómo puedo mejorar el planeta?

Este día nos acompaño Angelina Peressini, mexicana y lagunera quien, desde hace tres años, reside en Nápoles, Italia con su familia.

Debo confesar que Angelina y yo, cuando vivíamos en Torreón, teníamos amigos en común y nos conocíamos de manera superficial. Aunque siempre recordaba esa energía que ella transmite en cada palabra y en cada sonrisa.

Hace poco la vi en redes sociales hablando de cómo era la vida en Italia durante la pandemia, y la invite a nuestro programa.

Angelina nos cuenta su vida en "cuarentena" que se vive en nuestro país hermano. Como sabemos, Italia es uno de los países europeos más afectados por este virus. Una situación nada fácil para quien reside allá ya que como todos, el estilo de vida se vio afectado drásticamente, se vivieron momentos de miedo y pánico colectivo, las escuelas cerradas la gente sin poder salir a la calle o si está fuera de su zona era reprendidos, una Italia apagada. Pero no todo es tristeza y preocupación, dentro de todo este caos, Angelina nos comenta que los italianos comparten hermosos videos de niños enviando mensajes a sus abuelos, a quienes no han visto desde hace semanas, gente en los balcones aplaudiendo al personal de salud, y conviviendo los unos con los otros. Y he aquí este efecto de solidaridad y de querer ayudar que se contagia. Angelina sintió esa necesidad de hacer algo también. Ella tiene un negocio de artesanías mexicanas. Entre sus artículos tomó unos rosarios y comenzó a repartirlos haciendo envíos a quien la contactara. Es así exactamente como todos nosotros aportamos a nuestra comunidad, desde nuestros recursos, nuestro hogar con lo que podamos. Angelina dio un mensaje de amor a quienes recibieron estos rosarios quienes seguramente están orando con la misma energía con la que ella los envío. Recuerda que el hacer algo no quiere decir sacrificarte, es compartir lo que puedas dar y lo que nazca de ti, no importa el tamaño de tu granito de arena, si no la intención con la que lo des, no tiene que ser a gran escala, puede ser con tus vecinos, un mensaje de apoyo y ánimo a tu familia, tus amigos, una llamada a tu abuelo que le alegrará el día. Te invitamos hoy a hacer esa pequeña grande acción que no solo beneficiará a alguien más si no que elevará tu nivel de vibración.

Angelina nos enseño que podemos ser grandes donde estemos, podemos dar amor, podemos compartir, podemos inspirar, desde nuestra casa, desde nuestro balcón.

Hoy el aplauso es para ella y me siento muy feliz porque gané una amiga, de esas que estaban ahí, de esas de verdad, de esas que quieres que sean parte de tu vida y que no me había dado cuenta. Bella Ragazza!!!

