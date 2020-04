Catalán asegura que es clave su gran velocidad

l argentino Matías Catalán, lateral del San Luis, aseguró que ser el cuarto jugador más veloz en el torneo Clausura 2020 del futbol mexicano le ha ayudado en el terreno de juego.

"Este deporte no se basa mucho en la velocidad, pero sí me ha ayudado mucho en el juego, es algo que tengo y debo aprovechar", reveló.

El defensa de 27 años alcanzó la velocidad de 36 kilómetros por hora, la cuarta más alta durante el presente torneo. En primer puesto se ubica el ecuatoriano Aníbal Chalá, del Toluca, con 36,8 kilómetros por hora.

El exjugador del San Lorenzo de su país explicó que un lateral debe ser inteligente para poder defender y atacar, y aunque la segunda función no es obligatoria le da un plus al equipo.

"Si puedes ser ofensivo rindes mejor para el equipo. Hay que estar bien físicamente; sumar más gente al ataque es la clave porque hay más probabilidades de hacer gol. A mí me gusta atacar, es algo que se me da", agregó el nacido en Mar de Plata.

El jugador del San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, comentó que un jugador que admira en el fútbol mexicano es Luis 'Chaka' Rodríguez, lateral de los Tigres.

"Me gusta la tranquilidad del 'Chaka', lo he visto y es parecido a como juego yo. Además es rápido, se suma bien al ataque, defiende bien, es uno de los laterales que más he seguido desde que llegué a México", complementó.