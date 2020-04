Protestan operadores de turismo en la Plaza Mayor de Torreón

Alrededor de 40 operadores de turismo se manifestaron en la Plaza Mayor de Torreón para exigir apoyos al Gobierno municipal, pues aseguran que tienen más de un mes sin operar y no han recibido ninguna ayuda de las autoridades.

Señalan que son cerca de 20 operadoras, las cuales dan servicio de renta de autobuses y vehículos con rutas a todo el país, sin embargo, hay muchas que están detenidas desde que inició la pandemia por el COVID-19, que son las que corresponden al comercio en Guadalajara, Moroleón, Ciudad de México, que eran tres viajes por semana, además de uno a Mazatlán, entre otros.

Los operadores se reunieron a las 12:00 horas en la Fuente del Pensador, en la Alameda Zaragoza, donde habían acordado protestar pacíficamente, por lo que llevaron algunas cartulinas en las que plasmaron sus inconformidades y la necesidad de apoyos, sin embargo, una vez congregados decidieron llevar su manifestación a la presidencia municipal de Torreón, por lo que se plantaron en la Plaza Mayor.

Aquí fueron atendidos por la directora de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez; y la secretaria de Asuntos Políticos, Roberta Flores; quienes les informaron que el munícipe se encontraba en reuniones, por lo que era necesario hacer una cita, lo que generó cierta inconformidad entre los operadores.

"Queremos pedir un apoyo a nuestro alcalde, primeramente, para hacer las cosas bien, lo que no queríamos era tomar casetas, cerrar entradas al estado de Coahuila o algo así más drástico pero nos dicen que no nos pueden recibir, que porque está muy ocupado y no tienen tiempo para nosotros, que tenemos que sacar una cita", dijo Francisco Javier Espinoza, integrante del gremio de Operadores de Turismo.

"En serio no habíamos salido, no habíamos tomado esta determinación hasta que ahora en nuestras casas ya no hay que comer", comentó, "sabemos que esto es mundial y que todo el país está así pero nos dicen que nos van a regalar una despensa, que nos anotemos en una lista pero no tenemos ahorita nada en el refrigerador".

Indicó que de cada compañía dependen cerca de 50 familias, desde veladores, lavadores de las unidades, mecánicos, choferes, etcétera. Admitió que ha habido despidos porque hay patrones que ya no pueden mantener la ayuda por semana a los trabajadores.

Los manifestantes aseguraron que buscarán llevar su protesta a la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México o tomarían las casetas federales.

Los inconformes se retiraron y al no ser atendidos por el alcalde Jorge Zermeño advirtieron que hoy tomarían la caseta de La Cuchilla.