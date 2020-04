Kevin Durant afirma que Jordan sería el mejor basquetbolista en la actualidad

El alero de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, indicó que si Michael Jordan jugara hoy en día en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) sería el mejor jugador de la liga, ya que piensa que tendría todas las cualidades para adaptarse al actual estilo de juego.

"Él puede adaptar su juego a todo. Sería el mejor de la liga de la actualidad. Eso es lo que sería. Tendría más posesiones para hacer más cosas, más espacio para trabajar”, comentó en entrevista telefónica.

Jordan ha sido un tema de conversación recurrente en los últimos días ante el estreno de su documental “The last dance”, que se enfoca en la última temporada en la que estuvo con los Toros de Chicago.

"Nunca lo sabremos, pero por supuesto que es un majestuoso jugador y, como hemos estado diciendo, su nivel de talento es inigualable", añadió el alero.

Por otra parte, el agente de Kevin, Rich Kleiman, salió a desmentir los rumores que aseguraban que el jugador había partido de los Guerreros de Golden State por culpa de la prensa.

"Me parece que es de ser muy ignorante decir que la prensa fue la que provocó la salida de Kevin. Les da un poder que no tienen. Quien haya dicho eso no conoce cómo funciona el deporte de élite y tampoco conoce la personalidad de Kevin o Draymond", aseveró.

Durant llegó a la NBA en el 2007 al fichar con los entonces Supersonics de Seattle (ahora Thunder de Oklahoma City) y nueve años después emigró con los Warriors, escuadra con la que consiguió dos títulos de forma consecutiva en las campañas 2016-17 y 2017-18.